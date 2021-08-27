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【東京殘奧】王婷莛12歲起鋒芒漸露　曾於2015年世界特奧奪3金

社會 17:52 2021/08/27

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「00後」王婷莛現時世界排名第4。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

東京奧運今日（27日）舉行第三日賽事，世界排名第4的王婷莛今日面對TT11級女子乒乓球世界排名第5的古川佳奈美，王婷莛開局未入狀態被古川佳奈美連取兩局，其後在第三局力戰下以11:8把局數追成2:1，惟在第四局以8:11不敵古川佳奈美，在小組賽B組以2勝1敗晉級四強。由於不設銅牌戰，代表她已為香港穩奪一面獎牌（詳情即看：【下一頁】）。

即看王婷莛過去照片及比賽情況：

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現時世界排名第4的王婷莛為「00後」，2003年在香港出生，小時候開始患有智力障礙，但無阻她鋒芒畢露，展現出驚人的運動能力。她在9歲的時候接觸乒乓球，經訓練後，年僅12歲的她已於2015年世界夏季特殊奧林匹克運動會，分別在單打、雙打和混雙3個項目得到3枚金牌，展示出「初生牛犢不畏虎」之勢頭。她視2012年為港奪得殘奧金牌的黃家汶為偶像。

及後，這股氣勢延續至2019年於布里斯本舉行的「國際智障人士運動聯會（INAS）環球運動會」中，當時直落3局敗於明日（27日）4強對手、球風主要為削球見稱、剛擊敗師姐吳玫薈的俄羅斯殘奧會選手Elena Prokofeva。同年憑此成績獲得2019年第4季度「香港傑出青少年運動員」殊榮。

如王婷莛勝出的話，將迎戰曾於小組賽擊敗自己的古川佳奈美及排名第16位的法國球手Lea Ferney比賽的勝方，古川佳奈美較早前曾敗於Lea Ferney。

王婷莛背景：

  • 出生日期：2003年9月11日
  • 級別：女子乒乓球TT11級
  • 慣用手：右手
  • 履歷及獎項：世界排名第4位；亞洲排名第2位；2019年：第4季度「香港傑出青少年運動員」殊榮

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記者：曾卓鋒

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