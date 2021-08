【演藝發展】演藝學院委任新副校　為皇家中央戲劇學院暫任院長

▲ 香港演藝學院委任艾祖華為副校長(學術)。(演藝學院圖片)

香港演藝學院委任英國皇家中央戲劇學院暫任院長及教學總監艾祖華(Joshua Abrams),為演藝學院學術副校長,他將於今年9月1日正式上任。

艾祖華將負責統籌演藝學院6所學院和各學術部門的課程規劃,以及教務處、教學及學術研究中心、圖書館和演藝進修學院的發展。

演藝學院校長蔡敏志教授表示,艾祖華在高等教育界擁有逾20年的經驗,國際及專業人脈廣博。他在戲劇教學、課程發展、課程評審,以及跨學科教學和研習皆有豐富經驗,深信他能協助學院的學術發展邁向新里程。

艾祖華任職於皇家中央戲劇學院(The Royal Central School of Speech and Drama, University of London (Central))為暫任院長及教學總監,並於高等教育戲劇協會(Association for Theatre in Higher Education)擔任會長。

艾祖華博士畢業於麻省理工學院,取得人文科學學士學位和管理科學學士學位;其後於布朗大學獲得戲劇碩士學位,並在紐約市立大學獲得戲劇博士學位。

更多最新熱門影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠:https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯:陳梓蔚