【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬

▲ 一名剛畢業的港男嫌15K人工太低，認為月薪最少5、6萬才合理。

Fresh grad畢業生初入行，應該值幾多人工？一名畢業2年的港男不願工作，理由是聽從網民意見後，覺得自己應有5、6萬月薪，但他到一些公司見工時，嫌對方只開出1.3萬至1.5萬元，認為低薪到「唔係人做」，寧願每個月攤大手板問爸媽索錢，直到自己獲高薪聘用。

facebook專頁「辦公室日報」近日分享署名「家姐」的投稿，她表示弟弟已畢業2年，但一直不願上班，因為他對很多工作看不上眼，「一味嫌人工低」，但自己卻零全職經驗。

家姐指，弟弟於一年前曾有實驗室及市場推廣公司願意聘用，月薪分別為1.3萬及1.5萬，但遭他嫌棄「唔係人做」，最後沒有應聘，令家姐大感無奈。「你出嚟社會當然係由junior起步㗎啦，點知細佬話唔係junior定senior嘅問題，係人工嘅問題。」

家姐質問弟弟，究竟覺得Fresh grad的他應該值幾錢人工，弟弟竟回答：「起碼5、6萬啦！」家姐大感詫異︰「5、6萬？你家姐我出嚟做咗5年嘢都冇呢個價，點解你覺得自己完全冇工作經驗會值呢個人工？」卻遭弟弟奚落︰

你做5年嘢都冇呢個人工係你廢啫！

弟弟盡信︰好多網民月薪5萬起

弟弟隨即用手機開啟討論區，指很多網民都說自己剛畢業正賺取5、6萬月薪，「唔係我作㗎，好多人都咁講。」他又引述網民稱，在美國剛畢業投入職場就有6萬月薪，「係香港啲公司咁低賤。」

家姐直指弟弟根本不知道網民的真身是誰，「佢講你就信？」，現實中他們可能也失業很久，「日日喺屋企量地」。她不排除真的有人剛畢業就找到5、6萬月薪的工作，但也有很多人失業或「搵雞碎咁多」。即使足球員也有很多失敗例子，而非個個好像C朗同美斯般富裕。

弟弟認為「喺香港做廉價勞工好失敗」，家姐也不否定，但弟弟現時每個月向父母「攤大手板」拿錢，比做廉價勞工的人更失敗。最後家姐奉勸大家「上forum，勿認真」，對沒有根據和實證的留言都不應當作金科玉律。

作為家姐勸又勸過，嘈又嘈過，佢唔聽仲要挖苦我係廉價同失敗，咁仲有咩好講？唯有祝佢早日搵到一份有5、6萬月薪嘅工啦！

網民︰父母縱容之過

大部分網民認為弟弟因為不願工作而找藉口，都是父母縱容之過，點擊圖片即睇更多網民留言︰

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文章獲「辦公室日報」授權刊登

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責任編輯︰林綺玲