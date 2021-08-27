【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影　被封筋斗王身手比成龍更好

▲ 元華有份演出超級英雄電影《尚氣》。

首套由華人擔正的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將於下周四（9月2日）上映，戲迷當然期待。《尚氣與十環幫傳奇》除有梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等港星參演外，原來功夫了得的元華也有份參演！

日前，楊紫瓊於IG分享跟《尚氣》演員於片場的合照，當中卻有元華的蹤影，由此令影迷知道此片有元華參演。

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▲ 楊紫瓊上載跟《尚氣》演員之合照。

元華驚喜現身

元華近年鮮有演出港產片，不過作為「七小福」之一的他寶刀未老，兩年前於《唐人街探案2》也有精彩表現，令劇迷十分期待他於《尚氣》的演出。

楊紫瓊近日不時分享當日《尚氣》拍攝花絮照片，昨日她於個人IG分享跟一眾演員之合照，當中包括飾演「尚氣」的劉思慕、張夢兒、Awkwafina以及Florian Munteanu。

▲ 導演Destin Daniel上月初貼出跟元華之合照。

形容元華為「香港傳奇」

最令網民驚喜的還有元華的份兒，只見元華跟楊紫瓊穿著同樣的紅色戲份。

事實上，早前該片導演Destin Daniel Cretton於IG分享跟元華合照，導演更透露二人身處澳洲，另外還附上電影《飛龍猛將》劇照，他更以「香港傳奇」來形容元華，當時網民已紛紛討論元華是否有份參演《尚氣》。

不過其實這次不是他首次演西片，元華早在2008年已參演妮歌潔曼（Nicole Kidman）電影《澳大利亞》（Australia）。不過當年他在片中演僕人，並且沒有武打戲份。

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元華身手了得

現年68歲的元華原名容繼志，他自小跟隨于占元學習京劇，與洪金寶、成龍、元彪等為「七小福」成員之一。當年在京劇學校內，元華出名是最好身手的其中一名學生，最擅長翻筋斗。

後來元華進入影圈當龍虎武師，因為他與李小龍同屬鋼條身型，加上身手了得，所以屢次為李小龍任翻筋斗替身。

▲ 元華曾為李小龍擔任翻筋斗替身。

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元華曾於某訪談節目裡分享一件趣事，某次他準備「偷襲」李小龍，他準備直接撲向他兼抱住他的腳，怎料李小龍反應很快跳了起來，轉身把元華給制服，當時李小龍笑著說：「不要玩了啦，我還有正經事，等會還要接著拍戲。」由此看來二人關係也不俗。

後來元華入邵氏當龍虎武師，之後再跳槽入洪家班隨大師兄洪金寶工作，因為生得瘦，常版安排扮殭屍。雖然偶爾有幕前演出，比如《龍的心》等，但觀眾未對他有深刻印象。

直到1987年在洪金寶執導《東方禿鷹》演大反派，憑特別造型及超利害的身手，從此令觀眾認識，由此正式成為幕前演員。初期主要演反派，慢慢才漸演一些正派角色。

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除活躍於香港影圈外，元華於1996年開始參演TVB劇，當中包括《男人四十打功夫》、《撻出愛火花》、《烈火雄心》等，及至2005年，憑電影《功夫》飾演包租公奪得第二十四屆香港電影金像獎最佳男配角。

不過奪獎後元華未有大幅加片酬，他曾受訪大吐苦心：「加錢誰找你啊，心裡想過得去就算了。」

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2012年他離開任職16年的無綫，工作重心轉往內地，惟只接演小成本劇集和客串為主。

另外，近年元華也甚少演出電影，近年只演出過《唐人街探案2》、《低壓槽》、《葉問外傳：張天志》。今次在《尚氣》終於可以看到華哥在大銀幕的演出。

同場加映：謝賢專訪