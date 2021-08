【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影　被封筋斗王身手比成龍更好

▲ 元華有份演出超級英雄電影《尚氣》。

首套由華人擔正的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於下周四(9月2日)上映,戲迷當然期待。《尚氣與十環幫傳奇》除有梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等港星參演外,原來功夫了得的元華也有份參演!

日前,楊紫瓊於IG分享跟《尚氣》演員於片場的合照,當中卻有元華的蹤影,由此令影迷知道此片有元華參演。

▲ 楊紫瓊上載跟《尚氣》演員之合照。

元華驚喜現身

元華近年鮮有演出港產片,不過作為「七小福」之一的他寶刀未老,兩年前於《唐人街探案2》也有精彩表現,令劇迷十分期待他於《尚氣》的演出。

楊紫瓊近日不時分享當日《尚氣》拍攝花絮照片,昨日她於個人IG分享跟一眾演員之合照,當中包括飾演「尚氣」的劉思慕、張夢兒、Awkwafina以及Florian Munteanu。

▲ 導演Destin Daniel上月初貼出跟元華之合照。

形容元華為「香港傳奇」

最令網民驚喜的還有元華的份兒,只見元華跟楊紫瓊穿著同樣的紅色戲份。

事實上,早前該片導演Destin Daniel Cretton於IG分享跟元華合照,導演更透露二人身處澳洲,另外還附上電影《飛龍猛將》劇照,他更以「香港傳奇」來形容元華,當時網民已紛紛討論元華是否有份參演《尚氣》。

不過其實這次不是他首次演西片,元華早在2008年已參演妮歌潔曼(Nicole Kidman)電影《澳大利亞》(Australia)。不過當年他在片中演僕人,並且沒有武打戲份。

元華身手了得

現年68歲的元華原名容繼志,他自小跟隨于占元學習京劇,與洪金寶、成龍、元彪等為「七小福」成員之一。當年在京劇學校內,元華出名是最好身手的其中一名學生,最擅長翻筋斗。

後來元華進入影圈當龍虎武師,因為他與李小龍同屬鋼條身型,加上身手了得,所以屢次為李小龍任翻筋斗替身。

▲ 元華曾為李小龍擔任翻筋斗替身。

元華曾於某訪談節目裡分享一件趣事,某次他準備「偷襲」李小龍,他準備直接撲向他兼抱住他的腳,怎料李小龍反應很快跳了起來,轉身把元華給制服,當時李小龍笑著說:「不要玩了啦,我還有正經事,等會還要接著拍戲。」由此看來二人關係也不俗。

後來元華入邵氏當龍虎武師,之後再跳槽入洪家班隨大師兄洪金寶工作,因為生得瘦,常版安排扮殭屍。雖然偶爾有幕前演出,比如《龍的心》等,但觀眾未對他有深刻印象。

直到1987年在洪金寶執導《東方禿鷹》演大反派,憑特別造型及超利害的身手,從此令觀眾認識,由此正式成為幕前演員。初期主要演反派,慢慢才漸演一些正派角色。

除活躍於香港影圈外,元華於1996年開始參演TVB劇,當中包括《男人四十打功夫》、《撻出愛火花》、《烈火雄心》等,及至2005年,憑電影《功夫》飾演包租公奪得第二十四屆香港電影金像獎最佳男配角。

不過奪獎後元華未有大幅加片酬,他曾受訪大吐苦心:「加錢誰找你啊,心裡想過得去就算了。」

2012年他離開任職16年的無綫,工作重心轉往內地,惟只接演小成本劇集和客串為主。

另外,近年元華也甚少演出電影,近年只演出過《唐人街探案2》、《低壓槽》、《葉問外傳:張天志》。今次在《尚氣》終於可以看到華哥在大銀幕的演出。

