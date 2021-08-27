【代溝關注組】21歲A0游嘉欣自爆從無性經驗　肥媽提出質疑游游大聲呼冤

▲ TVB新節目《代溝關注組》。

TVB全新清談節目《代溝關注組》在昨晚（8月26號）首播，節目由區永權及張秀文擔任主持，第一集嘉賓為李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）、徐文浩、蔡嘉欣、吳卓衡、游嘉欣（游游）及林正峰。

嘉賓分為「長輩群組」及「後輩群組」，兩群組就首集主題—拍拖進行對談，希望從而拉近彼此思想差距，節目組會根據嘉賓年齡及所給分數，量度兩組對談前後代溝指數差異。

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游嘉欣自稱無性經驗

雖然肥媽與鼎爺輩份甚高，不過二人不但玩得，而且相當開放。在介紹兩代人「潮語」環節，游游解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」

由於肥媽節目中曾提及於她的年代20多歲未嫁人已算「老處女」，故游游即搞笑自Tag：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」豈料竟遭肥媽「狙擊」反駁謂：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」

此言一出即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇得游游急忙呼冤大叫：「我係真架！」相當搞笑。

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徐文浩壁咚心姐

另外三位前輩亦大方分享昔日拍拖勝地以及認識異性方法，心姐笑言昔日男生可靠一枝汽水測試女生「好感度」，鼎爺則大爆今昔派對差異極大，往日除了只需數元就能入P場玩樂外，男仔識女仔更要講規矩，女仔們更會自度「天然踭」絕技保護自己。

面對前輩「語出驚人」、「搶盡焦點」，「後輩群組」亦開始起革命，先有徐文浩「壁咚」心姐，再緊接林正峰以狡滑爛Gag題「邊個數字最浪漫」引肥媽伸出玉手，二人最終十指緊扣，肥媽期間忍不住偷笑，再度引發全場起哄。

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除了兩代話題差異顯心思，節目組亦精心安排了特別嘉賓「周星馳」驚喜現身！

此外，並為大家解畫上一輩潮語「五支旗杆」。該環節成功吸引網民眼球，並留言讚嘆節目組之用心：「咁都搵得番周星馳條片！」、「雖然係正經嘅講解，但一聽把聲就覺得搞緊笑。」

同場加映：林景程林正峰專訪