【冤枉新秀】毛舜筠彭秀慧狠心淘汰學員　毛姐直言參賽者似黃百鳴

▲ 毛舜筠、彭秀慧及陳詠燊為學員評分。

選秀節目《冤枉新秀訓練營》上集「戲劇對決」已進行了《不日成婚》、《聖荷西謀殺案》及《我的筍盤男友》三個劇目演出，三組表現被三位星級評判包括毛舜筠、彭秀慧（KP）及陳詠燊（Sunny）評為好壞參半，今集來到最後兩組，表演的劇目是《前度》及《証人》。

Polly、子然、Racy及Tachi演繹《前度》劇目後，先由毛姐點評，她坦言最喜歡Polly，演出清楚有層次，「我想講Tachi，你知唔知你好似黃百鳴呀？」引來全場大笑。

Sunny隨即說道：「毛姐講就真的有說服力呀。」Sunny亦直言十分喜歡Polly的「傳說中的港女演法」，KP表示頭半part不想看到子然演出，除了不入戲，「你仲有一啲不必要distract咗我嘅手勢。」

▲ 毛姐直接批評。

最後一個劇目《証人》則由JJ及阿德演繹，毛姐直言這是一個失敗的演出，Sunny亦和議，KP表明對阿德第一段印象差，「我覺得你hea、直頭好似『老臨』企喺度。」

完成五部劇目，三位評判退庭商議要淘汰哪三個學員及「最佳表現獎」得主。三位評判一致通過Polly為「最佳表現獎」得主，而兩名淘汰學員名單亦爽快地作出決定。

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但對最後一名淘汰者，三人都拿不定主意，Sunny提出Tachi是候選之一，但又疑問是否因角色限制而未能有所表現，毛姐亦謂：「其實唔係幾公平，因為『黃百鳴』係好蝕底，直程唔記得佢做乜嘢，同埋做咗『老臨』，令到佢變了『黃百鳴』。」

KP亦同意未看清Tachi的演繹，而子然是在她的淘汰名單中。最後三人決定讓子然及Tachi來一個即興劇目演出，即興故事《大佬的愛》由Sunny提供，子然及Tachi分別飾演哥哥及弟弟，是一個弟弟勾哥哥義嫂的情境劇。

表演過後，終於揭曉最後的淘汰名單，首兩名分別是Elka及Racy，宣佈最後一名淘汰者前，毛姐卻說現在結局是兩個都可以留低！」結果十分驚喜，而餘下學員將會進入十一強環節。

