【上訴駁回】女生涉沙田堵路罪成　高院駁回定罪上訴

▲ 女生沙田堵路罪成就定罪向高院提出上訴，今被駁回。資料圖片

22歲女學生涉於2019年11月在沙田科學園路參與「大三罷」堵路，經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，被判160小時社會服務令。女學生早前不服上訴，高等法院法官今（27日）頒下判詞，駁回有關上訴，並指女學生聲稱登上堵路的車輛是為了照顧傷者，但卻沒有證據證明她曾照顧傷者，或曾嘗試離開現場不果。

涉案上訴人潘凱玲被控於去年11月13日，在沙田科學園路留下欄杆及巴士站牌等物堵路。法官今於判詞中指出，上訴人質疑原審裁判官錯誤地拒絕接納她案發時登上車輛，只是為了照顧傷者的說法，但法官認為本案沒有證據證明上訴人曾照顧傷者，而且現場並非沒有可讓傷者安頓的地方，上訴人卻選擇陪傷者登上一輛明顯是在堵路的汽車。

法官又指，案發地點在科學園，與中文大學其中一個出口鄰近，案中沒有證據指上訴人與這兩個地點有何關係，但這兩個地點亦非隨意逛逛或漫無目的便會到達的地方，一般而言是有目的才會前往的，而且當時該處明顯出現堵路，上訴人不可能沒有察覺。

法官續指，案發時上訴人戴著口罩，而當時疫情尚未出現，《禁蒙面法》亦已生效一段時間，上訴人的行為明顯目的是不讓他人見到其容貌，加上上訴人身處的車輛沒有離開，上訴人亦選擇逗留。

法官因此認為，裁判官考慮了案中整體證據，裁定上訴人與他人共同犯案，並無不妥，上訴人的上訴理據亦無一成立，因此決定駁回上訴。

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記者：楊詠渝