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【迷路歷險】森林走失與棕熊野狼為伴　1歲女童缺糧水4日奇蹟生還

親子 18:14 2021/08/27

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俄羅斯一名1歲女童在森林走失，4日後奇蹟生還。

小朋友走失可大可小，更何況在森林迷路，後果更是不堪設想。俄羅斯一名1歲女童意外在一個森林走失，這個森林是棕熊與野狼的家，媽媽心急如焚，擔心女兒遭遇不測。救援人員幾經搜索，在4日後發現女童奇蹟生還。

500人搜索走失女童

據英國《每日郵報》報道，上周二（17日）於俄羅斯莫斯科以西斯摩棱斯克地區（Smolensk），1歲多女童Lyuda Kuzina與4歲的姊姊在家中花園玩耍。Lyuda趁媽媽Antonina和鄰居閒聊時，離開家中，即使姊姊當時跟著她走，但Lyuda不知何故迷路了。

小女孩消失在野熊和狼群出沒的茂密森林中，身上既沒有水，也沒有食物。Lyuda走失的消息傳開後，大約500名搜索人員展開大規模的救援行動，不過經過3天仍沒有發現。當大家漸漸失去希望時，其中一支搜索隊傳來好消息，他們尋找了很長時間後停下來休息，突然聽到了微弱的聲音。

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森林四處有棕熊野狼

搜索隊循著聲音尋找，終於在森林中一片倒下的樹木中發現Lyuda，那裡有很多野生動物包括棕熊和野狼，慶幸她還活著。當時Lyuda立即伸出她纖細的手臂，緊緊依偎救援者身邊。搜救人員表示︰

女童很虛弱，被昆蟲咬得遍體鱗傷，但最重要的是她還活著！

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Lyuda在離家約4公里的地方被發現，當時她身上滿是昆蟲叮咬痕跡，並沒有穿上衣。幸好當地晚上氣溫約為攝氏 20度，在溫暖的環境下有助女童奇蹟生存下來。

承諾媽媽不再消失

得知找到Lyuda後，不少搜救人員都感動得哭了。Antonina在搜索隊的總部與女兒重聚，抱著被毛巾包裹的她，心情激動。在森林裡走失了4天的Lyuda向媽媽保證，再也不會消失了。Lyuda送院時仍有意識，並試圖說話，現時在當地醫院接受檢查。

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責任編輯：王明芳

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