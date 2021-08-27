【水著考有Feel】小儀望孖呂爵安+黃奕晨拍劇自肥　Edan工作忙自爆冇沖涼

▲ （沈珮珊 攝）

ViuTV《考有Feel》今日舉行全新節目《水著考有Feel》特別篇的活動，團隊主考官阮小儀和監考員呂爵安（Edan）、黃奕晨（Dixon）親自上陣，邀最玩得、最鬼馬古惑的嘉賓大玩水上活動。

今次特別篇依然由小儀、Edan和Dixon任主持，並有ERROR四子及MIRROR四位成員齊齊玩。小儀被問是否期待眾人脫衣場面，小儀笑道不止，還要睇埋除褲過程。

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▲ 小儀、MIRROR成員呂爵安（Edan）和黃奕晨（Dixon）一同受訪。（陳淑霖 攝）

小儀評男團身型

她搞笑地品評：「今次有MIRROR四位精英，加上Edan做主持，相信他們都有機會騷肌，其實Alton的身型很靚，AK和Lokman都不差，皮皮都很正。」

至於ERROR四子的身體，小儀就說：「我最想睇Dee哥身體。」Edan就透露：「我們在節目會背心，有手臂可看。」

小儀感慨指：「我們仨從未夾過但一拍即合，不如真心再合作多些，拍劇也可。」Edan附和道：「考有劇。」小儀續指：「我們是三位主角，有很多後宮男士。」Edan說：「小儀自肥計劃。」

小儀指：「不一定是搞笑的，可以是很認真的愛情劇，驚憟都Ok，試想想小儀打這麼多隻鬼。」

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▲ （陳淑霖 攝）

小儀望拍劇自肥

問到MIRROR和ERROR以外最想合作的男藝員是誰？在旁的Dixon不斷示意小儀選擇他，但她堅決回答：「沒有啊。」Dixon隨後說：「監製在哪？我不做了。」

MIRROR近日工作繁忙，很多鏡粉擔心他們睡眠不足，Edan表示：「也有睡覺，睡了4小時，補眠都充足的。」小儀稱：「他經常更新社交平台說自己多工作，可能剛回家不足一小時後又接了另一個工作，然後我還問他有沒有洗澡，他是有的，相信他很乾淨的。」Edan則笑言自己昨天沒有洗澡。

▲ （陳淑霖 攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖