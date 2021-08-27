  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (週五) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教協解散】教協明午召開特別會員代表大會　討論修改會章以降低解散門檻

政治 17:54 2021/08/27

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

教協明午將召開特別會員代表大會，討論及決議修訂會章中的解散門檻。（資料圖片）

本月初宣布解散的教協，明天下午將召開特別會員代表大會，討論及決議修訂會章中的解散門檻，改為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

創會48年的教協，近月先後被內地官方媒體為「必須剷除的毒瘤」，以及被特區政府中止合作關係，最終在本月初宣布解散。不過，由於現行會章中的解散門檻過高，「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，故教協要召開特別會員代表大會，修改會章以降低解散門檻。

教協表示，正委託獨立清盤會計師進行清盤，提及按會章規定，教協所欠的一切合法債項皆須清還，至於餘款會由合格會員均分。教協早前亦透露，將遣散200名職員，亦會變賣物業，望年底前完成。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

【教協解散】會章訂明須獲三分二會員同意涉逾6萬人　教協指不可行擬召開特別大會修章降門檻
18:58 2021/08/11
【教協解散】會章訂明須獲三分二會員同意涉逾6萬人　教協指不可行擬召開特別大會修章降門檻
【教協解散】新華社：教協解散是咎由自取 曾涉違法行為不能一筆勾銷
18:20 2021/08/11
【教協解散】新華社：教協解散是咎由自取 曾涉違法行為不能一筆勾銷
【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」
20:22 2021/08/10
【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」

你可能感興趣

【教協解散】會章訂明須獲三分二會員同意涉逾6萬人　教協指不可行擬召開特別大會修章降門檻
18:58 2021/08/11
【教協解散】會章訂明須獲三分二會員同意涉逾6萬人　教協指不可行擬召開特別大會修章降門檻
【教協解散】新華社：教協解散是咎由自取 曾涉違法行為不能一筆勾銷
18:20 2021/08/11
【教協解散】新華社：教協解散是咎由自取 曾涉違法行為不能一筆勾銷
【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」
20:22 2021/08/10
【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」
國安法 港區國安法 教協 香港 政治

最高瀏覽

【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
16:09 2021/08/26
【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
16:59 2021/08/25
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻
14:00 2021/08/26
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻