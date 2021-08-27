【教協解散】教協明午召開特別會員代表大會　討論修改會章以降低解散門檻

▲ 教協明午將召開特別會員代表大會，討論及決議修訂會章中的解散門檻。（資料圖片）

本月初宣布解散的教協，明天下午將召開特別會員代表大會，討論及決議修訂會章中的解散門檻，改為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

創會48年的教協，近月先後被內地官方媒體為「必須剷除的毒瘤」，以及被特區政府中止合作關係，最終在本月初宣布解散。不過，由於現行會章中的解散門檻過高，「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，故教協要召開特別會員代表大會，修改會章以降低解散門檻。

教協表示，正委託獨立清盤會計師進行清盤，提及按會章規定，教協所欠的一切合法債項皆須清還，至於餘款會由合格會員均分。教協早前亦透露，將遣散200名職員，亦會變賣物業，望年底前完成。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明