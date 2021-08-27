【大灣區】港藥通擴展大灣區9市　港大深院及珠海希瑪等納首批指定機構

▲ 港大深圳醫院及林順潮眼科醫院等納入首批指定醫療機構。（經濟日報資料圖片）

中央政府早年推《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》(「港澳藥械通」)，准予港澳註冊藥物可於大灣區指定醫療機構使用，廣東省政府今日宣布當中「港藥通」將擴展至大灣區9個內地城市。

當局指，港大深圳醫院開展「港澳藥械通」政策試點工作目前已完成，將擴展至粵港澳大灣區其他符合要求的內地城市和指定醫療機構，首批獲審核的醫療機構共有5間，包括港大深圳醫院、珠海希瑪林順潮眼科醫院以及中山陳星海醫院，而廣州亦有2間醫院包括在內，分別為廣州現代醫院及廣州和睦家醫院。

廣東省藥品監管局同時公布，進一步簡化港澳註冊外用中成藥的註冊審批，供大灣區居民使用，亦推動粵港澳大灣區中醫藥融合發展。

根據公告，港澳外用中成藥的上市註冊、上市後變更及再註冊等註冊審批事項，將由現時國家藥品監管局審批，改為廣東省藥品監管局簡化審批，預計相關藥物審批總時限由原來的235日減至115日，至於上市後變更審批和再註冊時限亦分別減少50日。

省藥品監管局表示，港澳地區傳統中成藥生產企業多，實施簡化註冊審批政策有利推動港澳中藥企業開拓內地市場，亦能對接三地註冊標準，促進大灣區的中藥質量標準合作研究。

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責任編輯：陳正怡