【食用安全】澳洲牛奶品牌Liddells未經批准進口　食安中心籲市民不要飲用

▲ 食安中心呼籲市民不要飲用未經批准進口的牛奶。（liddells官網）

食物環境衞生署食物安全中心發現一款澳洲進口的牛奶Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk，未獲食環署署長的進口批准，呼籲市民不要飲用有關產品，業界如持有該產品，亦應停止出售和使用。

食安中心今日（27日）公布，一款澳洲進口的牛奶未獲食環署署長的進口批准，呼籲市民不要飲用有關產品，另提醒業界如持有該產品，亦應停止出售和使用。

產品資料如下：

產品名稱：Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk

品牌：Liddells

原產地：澳洲

進口商：KYLH International Trading PTY Limited

淨容量：每盒1公升

此日期前最佳：2021年12月4日

食安中心跟進早前一宗相關事件時，發現上述獨家進口商曾進口該款共180盒並未獲得食環署署長的進口批准的產品。中心即時指令該獨家進口商將有關產品停售、下架及展開回收，並會追查其來源和分銷情況。市民可於辦公時間致電該進口商熱線（6728 6005），查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。



發言人指，根據《奶業規例》（第132AQ章），任何人不得售賣任何從某個未經食環署署長批准的製造來源地輸入香港的奶類或奶類飲品。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。此外，中心亦提醒，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的事先書面准許。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。



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責任編輯：郭詩詩