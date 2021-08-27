【罪案數字】今年上半年罪案錄3.08萬宗　勒索案增幅最大近90%主要涉裸聊

▲ 撲滅罪行委員會今午召開會議，保安局局長鄧炳強及委員林建康在會後會見傳媒。（陳國峰攝）

撲滅罪行委員會今午（27日）召開會議，保安局局長鄧炳強及委員林建康在會後會見傳媒。鄧炳強表示，今年上半年罪案錄得3.08萬宗，比去年同期下跌4.6%；破案率則上升至35.7%，但詐騙、刑事恐嚇及勒索案件增加7%至90%，以勒索案增幅最大，主要涉網上裸聊。

鄧炳強指，詐騙案主要涉網上情緣案件，警方反詐騙協調中心已阻止360宗騙案、阻截6億元款項被轉走，相信隨着當局修訂電話卡實名制下，有助打擊騙徒利用「太空卡」犯案。此外，上半年有224名年輕人涉嚴重毒品案被捕，增加66%，鄧炳強稱他們被人利用運毒，又因疫情多留在家而涉足毒品。

撲滅罪行委員會委員林建康表示，商業罪案方面，本港今年上半年13宗嚴重訛騙案，涉及21億元；投資騙案達578宗，升幅3倍，涉款23億元；墊資騙案錄59宗，升幅9成，涉款4900萬元，而求職騙案達357宗，上升1.8倍，涉款2000萬元。

科技罪案方面錄得7270宗，升幅約13%，涉及14億元，社交媒體案錄1771宗，升幅約106%，涉款3億元，主要涉及網上情緣及援交，達882宗及779宗。

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記者：蘇文軒