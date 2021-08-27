【新冠肺炎】59歲婦離港抵英後確診　薄扶林新麗閣及觀塘絲寶國際大廈28樓須強檢

▲ 59歲婦離港抵英後確診，薄扶林新麗閣及觀塘國際大廈28樓須強檢（資料圖片）

本港今新增17宗輸入個案，另再有一宗疑似輸出個案。衞生防護中心指接獲一宗於英國確診的個案，涉及一名59歲女病人，她於8月15日離港前往英國，8月13日在香港進行的出發前檢測結果呈陰性，8月20日在英國抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，她沒有病徵。

根據病人提供的資料，她曾於4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住薄扶林碧荔道30號新麗閣A座和工作的地方觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓，會被納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

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責任編輯：鄧凱文