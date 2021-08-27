【國安法】鄧炳強指有案件主腦勾結外國勢力唆使犯案　證有人推動顏色革命

▲ 鄧炳強不點名提到，有所謂籌款基金宣布解散後，仍呼籲人捐款，質疑是否臨解散前也要「撈一筆油水」。（陳國峰攝）

港區國安法實施已一年多，保安局局長鄧炳強表示，有143人涉違返國安法被捕，當中81人被檢控，已有3人遭定罪，涉分裂國家、恐怖活動及勾結外國勢力顛覆國家政權罪。

他主動提到，法庭審訊一宗有關勾結外國勢力危害國家安全的案件，披露案中主腦勾結外國勢力，誘使被告犯案，清楚顯示反修例事件並非單純是年輕人發聲行為，隨着更多案件審訊，社會會看到是有人存心危害國家安全，實行顏色革命的犯罪行為。

鄧炳強又不點名提到，有所謂籌款基金宣布解散後，仍呼籲人捐款，質疑是否臨解散前也要「撈一筆油水」。他指，任何人協助或教唆他人危害國家安全，都是犯法，呼籲市民不要以身試法。執法部門會全力調查當中有否違法。

警方早前向支聯會、華人民主書院等組織負責人發信，要求提交資料，鄧炳強稱相關組織是外國或台灣政治組織的代理人，要求他們交出會員、活動和財務資料，如果相關的人無按時回應，一經定罪可判罰款10萬元和監禁6個月，如提供虛假資料，可判監禁2年。

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記者：蘇文軒