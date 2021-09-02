「粉」滅床蝨不留痕　成分安全無害

聽到床蝨二字，立即令人「毛管戙」，其可怕之處在於牠的繁殖速度極快，一旦在家中出現，可說是一發不可收拾，全家人都「無覺好瞓」。坊間有很多滅床蝨的方法，如家用高溫蒸氣機（有別於全屋熱能處理）、矽藻土粉等，雖然能暫時性清除部分床蝨，卻無效於完全滅絕所有床蝨。那麼是否一定要大費周章，出動滅蟲公司上門處理？若果發現家中有床蝨的跡象，可以試試一種乾性劑粉末，只要掃於全屋每個床蝨出現的角落，就能快速殺滅床蝨，而且對人畜無害，安全有效，讓你全家安枕無憂。

▲ 床蝨的體型細小，成蟲只有約4mm大，即使吸血後的成蟲，也只是約5.7mm大，難以被人們察覺。

床蝨無處不在 易隨身入屋

床蝨，又稱臭蟲或木蝨，以吸食人血為生，喜歡藏匿於睡房、客廳，床褥、床架、牆身、梳化等人們經常接觸的物品和停留的區域。由於牠體型細小，成蟲只有約4mm大，即使吸血後的成蟲，也只是約5.7mm大，難以被人們察覺，很容易會在酒店或任何地方（包括餐廳及公園）爬上個人衣物及行李上，隨之被人們帶回家並繁殖，而且其繁殖力強，一隻雌性床蝨每日可產下數十粒蟲卵。



▲ 當床蝨走過掃有千赤士床蝨殺蟲劑的地方，白色粉末便會黏附並包裹床蝨的外骨骼，於32小時內令其乾燥並死亡。

個案分享︰一個月即滅蝨患

一般家庭若發現有床蝨出現的跡象，都會感到不知所措，希望盡快消滅床蝨。而近年，很多人都會選購千赤士床蝨殺蟲劑，自行滅蝨。曾經一有戶受嚴重蝨患影響的家庭，因沒有時間及不便找滅蟲公司上門進行處理，便購買千赤士床蝨殺蟲劑進行滅蝨，他們每隔十天便於全屋的角落和床蝨出現的位置補上適量的千赤士床蝨殺蟲劑，大約使用一個多月後，已能有效完全清除蝨患，而且可以斷尾，更不用丟掉家具或物品。由於效果理想，因而在床蝨疑問討論區一度掀起熱話，更獲得滅床蝨產品票選冠軍（最佳滅床蝨產品）。

▲ 千赤士床蝨殺蟲劑用法簡單，只需用一支化妝掃沾上適量粉末掃於床蝨出現的地方便可。

32小時100%擊殺床蝨

這款殺蟲劑殺滅床蝨的速度相比矽藻土粉快10倍，於南美洲一帶廣受好評。更曾得到英國床蝨專家Richard Naylor測試並盛讚產品滅蝨效果極佳；以及獲西班牙著名白蟻專家David Mora Del Pozo歐洲科學驗證高效殺滅床蝨。

千赤士床蝨殺蟲劑為一種二氧化矽的乾性劑粉末，對床蝨具物理性侵害，當床蝨經過有粉末的地方，微細的粉末會黏附並包裹床蝨的外骨骼，於32小時內(實測影片︰https://www.youtube.com/watch?v=rSIfvzH8GjY) 令其乾燥並死亡，達到100%的殺滅率。而且用法相當簡單，只需準備一支化妝掃，沾上適量的殺蟲劑，掃在床蝨經常出沒的位置，如床褥、床架、床邊、家具、牆、角落、縫隙等等，便有效滅絕家中的床蝨，而且成分對成人、小朋友、嬰兒和寵物均無害，確保強效安全。

▲ 千赤士床蝨殺蟲劑速效安全，而且用法簡單方便，加上價錢相宜，能幫助不同的家庭解決床蝨為患的問題。

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（特約）