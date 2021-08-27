【垃圾徵費】淘大曾試驗發現約2成垃圾未有用指定垃圾袋　業主委員會料對管理費構成壓力

▲ 九龍灣淘大花園曾分別於2014年及2017年推行垃圾收費試驗計劃，兩次同樣試行半年。(經濟日報資料圖片)

垃圾收費討論長達逾16年，港府亦多次在不同屋苑進行試驗計劃，為落實垃圾收費進行準備。九龍灣淘大花園曾分別於2014年及2017年推行垃圾收費試驗計劃，兩次同樣試行半年。

淘大花園在2014年曾協助政府進行垃圾收費試驗，比較按重量、體積及專用垃圾袋收費三種方法，哪一種實施時會較為有效。結果發現，三種方法中以專用垃圾袋最理想。第二次試驗則是於2017年，試驗使用專用垃圾膠袋實際上的困難。

二期業主委員會主席葉興國表示，淘大花園約有5000戶，首次試驗時約有6成住戶自願參與，當時整體垃圾量減少10%；第二次試驗時，屋苑家居廢物減少約20%，回收物則增逾30%，不過當中約2成垃圾未有使用指定垃圾袋，故他認為，根據試驗計劃的成果，相信當正式徵費後，「少不免會有1至2成住戶不願意遵守」。

葉興國指出，試驗計劃時，管理處提供5、10及15公升的膠袋供居民選擇，價格分別為0.5元、1元及1.5元，「最多人選擇15公升的膠袋，然後兩日用掉一次垃圾」，即每月支出約30元。

不過他表示，條例操作上需面對不少困難，「不少居民都難理解為何專用垃圾袋，例如有很多人慣性食完外賣便將垃圾掉落外賣膠袋，再直接掉進垃圾筒」。他指出，由於管理處必定要為未有使用指定垃圾袋的垃圾「包底」，估算每日涉額外成本增近千元，即每月約3萬元，每戶平均承擔6元，加上勢必增加前線清潔工人的工作量，未知要否增聘人手處理，對屋苑的管理費或構成壓力。

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記者：洪芷晴