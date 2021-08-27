【港區國安法】韋彥德：和賀知義會繼續擔任終院海外非常任法官

▲ 韋彥德表示，與賀知義會繼續擔任香港終審法院海外非常任法官。（資料圖片）

英國最高法院院長韋彥德 (Lord Robert Reed)今發聲明表示，與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge），會繼續擔任香港終審法院海外非常任法官。

韋彥德表示，與英國外相藍韜文及大法官巴克蘭一直有評估香港的情況，認為香港仍可維持司法獨立，司法系統的裁決符合法治，而香港法律界仍然廣泛支持來自英國及其他地方的海外法官參與終審法院的工作。

司法機構回覆稱， 現時終審法院共有12名其他普通法適用地區非常任法官，8名來自英國、3名來自澳洲，1名來自加拿大。認為他們參與終審法院聆訊，有助香港與其他普通法司法管轄區保持聯繫，加強公眾對香港司法制度的信心，形容他們對香港終審法院的工作貢獻良多。

韋彥德將分別於本月31日及下月2日，透過視像會議參與終審法院2宗聆訊，至於賀知義將於今年稍後參與終審法院聆訊。

去年港區國安法實施後不久，韋彥德曾發聲明，指港區國安法帶來擔憂，英國最高法院的法官是否會繼續在港擔任終審法院非常任法官，要視乎在港履職時能否實現法治，及司法獨立。

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責任編輯：林曉君