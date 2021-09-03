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【無可救藥的浪漫】張進翹近距離接觸廖子妤感害羞　Manson：整個世界靜止了【有片】

娛樂 10:42 2021/09/03

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憑ViuTV節目《全民造星III》爆紅的張進翹（Manson）推出第二首派台歌《無可救藥的浪漫》。

憑ViuTV節目《全民造星III》爆紅的張進翹（Manson）再有新搞作，繼推出首支派台歌《今天我不想做嘢》後，Manson今年再有新作，新歌是由林二汶作曲、周耀輝填詞的《無可救藥的浪漫》，麥曦茵導演親自執導並找來廖子妤（Fish）擔當MV女主角。

Manson接受TOPick訪問，跟大家介紹新歌及分享近況。

【無可救藥的浪漫】林二汶為張進翹新歌作曲+監製　Manson邀廖子妤拍MV【有片】

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記者：新歌《無可救藥的浪漫》想帶出甚麼訊息？

Manson：「無可救藥」聽起來好像是貶義，但對我來說，對一件事，不論唱歌還是創作，沉迷到不能自拔的狀態，無論多困難、受多少傷，都想繼續冒險、繼續追求，是一種浪漫。

最新影片推介：七師傅專訪

記者：這次想向大家呈現一個怎樣的張進翹？

Masnson：想讓大家看到， 作為一個時常需要面對「掙扎」的表演者，無論遇到什麼事，經歷什麼，我都想一直繼續唱下去、想繼續 move on 的心情。

（受訪者提供）

記者：跟Fish合作感覺如何？覺得她是一個怎樣的女生？

Manson：今次跟Fish合作，拍攝當中有很多近距離的接觸，表面上我好像沒什麼，但內裡實在是「紅都面晒」，紅到第二晚才回復正常。因為Fish是我一直很欣賞的女演員，所以今次合作很難忘。

（受訪者提供）

記者：你覺得自己是一個浪漫的人嗎？做過（遇過）最浪漫的事是甚麼？

Manson：我覺得自己是一個有很多浪漫想法的人。

曾經遇過一件最浪漫的事是在一個Halloween的深夜，跟Hei在工廠區拍片，突然出現了一班帶著面具和手槍的人，向我們大喊和跑過來，她被嚇倒了，一起逃跑的時候，彷彿整個世界都靜止了，那個Moment我覺得很浪漫。

（受訪者提供）

很明顯她不知道當天是Halloween，我了解到，原來Hei也有成為鹿科生物（容易受驚嚇）的時候，事後她也允許我可以拿這件事笑她一輩子。

記者：對競逐樂壇新人獎有信心嗎？如何看同期的新人？

Manson：沒有呀！但有沒有獎我也會繼續努力做好自己的音樂。

我認為同期的新人有種百花齊放的感覺，大家可以見到很多不同的音樂風格，對創作者或聽眾而言，都是好事！

（受訪者提供）

記者：最近有甚麼新工作？有甚麼說話想跟支持者分享？

Manson：最近在做風車草劇團的音樂劇《攣攣成人禮》，是我第一個音樂劇，每次演出都有新的體驗和學習！

對於支持者，我想多謝大家一直以來的支持，因為每句鼓勵、不同形式的支持都令我感得好窩心，十分感謝他們！

 

記者：梁樂欣

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