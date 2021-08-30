【開學錦囊】如何讓小童不抗拒戴口罩？　兒科護士指導8點開學防疫事項　

▲ 基督教聯合醫院兒童及青少年科部門運作經理馬寶琼（中）、資深護師梁美華（左）及病房經理楊美雲（右）提到，留意到小童最常不正確佩戴口罩，或不懂處理已使用口罩（林宇翔攝）

本周開學在即，莘莘學子即將重返校園。基督教聯合醫院兒童及青少年科部門運作經理馬寶琼、資深護師梁美華及病房經理楊美雲提到，留意到小童最常不正確佩戴口罩，或不懂處理已使用口罩，增加感染傳染病的機會，故特別提醒學生、家長及校方開學應注意的地方，讓學童能安全就學。

問：如幼童抗拒戴口罩，家長可如何做？

答：可與子女先在家中預習，如讓子女戴上15分鐘，期間與子女玩遊戲以分散孩子注意力，或給予防疫短片予子女觀看，或以故事形式提升子女對口罩興趣。

問：家長應為子女準備什麼回校？

答：酒精搓手液、濕紙巾、2至3個口罩

問：學童應特別注意什麼？

答：守護身體「五窗口」免被病毒及細菌入侵，包括雙眼、兩邊鼻孔及口部、除掉口罩後不要說話、不要接觸口罩表面，勿交換／共享零食或飲品，注意個人衞生，與同學保持社交距離

問：學校及教師可怎樣做好防疫措施？

答：在洗手位置貼上正確洗手方法，時刻留意學生是否佩戴好口罩，讓學生保持社交距離，集中學童進食時間，其飲食時口罩應棄置，不應重用；盡快接種新冠疫苗

問：如何正確戴口罩？

答：先潔手，口罩有色向外／風琴摺位向下，把口罩上的金屬線沿鼻樑兩側按壓，使口罩緊貼面部，將口罩打開至完全覆蓋下巴。

問：如何正確脫下口罩？

答：雙手只接觸掛耳的繩，不要接觸口罩外露表面，棄置於有蓋垃圾桶；棄置口罩後，立即潔手。

問：如何正確使用酒精搓手液？

答：接手液足以令雙手濕潤，雙手塗匀搓手液，自然風乾後，才可接觸物件。

問：如何正確潔手？

答：雙手有明顯污垢，或進入學校前、進食前、如廁後、咳嗽或打噴嚏後，用清水加梘液洗手，以七式洗手包括手掌 、手背、指隙、指背、拇指、指尖、手腕，最少20秒。

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記者：鄧凱文