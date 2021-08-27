【叱咤風雲】周杰倫夫妻檔上陣飛車　昆凌自爆有密閉恐懼症

▲ 昆凌主演電影《叱咤風雲》。

電影《叱咤風雲》由周杰倫與昆凌夫妻檔上陣，昆凌當女主角演車手莉莉，令一隊「水皮」車隊LIONS再起風雲。至於素來喜歡賽車的周董當該片的監製外，更客串演出。昆凌接受TOPick訪問，講拍此片的點滴。

昆凌指自己角色莉莉最相似之處就是掘強：「一決定了就要做，這與角色與我蠻像的。但莉莉火爆的性格、容易意氣用事，這是我們最不像的地方。」

周杰倫既是車迷又是此片監製，所以在影片拍攝期間，就算夫婦回到家中，二人也會談有關《叱咤風雲》的事情：「會與他討論很多有關賽車的事，比如如何換檔等。」

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昆凌克服困難演出

可是昆凌本身不是車迷，甚至不太喜歡飆車，因為覺得太危險：「導演安排訓練卡丁車（高卡車），比真實路上駕駛簡單得多。可是最難是記住那一份速度感，然後應用到演出上，但這對角色蠻有幫助。」

不過原來演賽車手，對昆凌來說最困難不是駕駛賽車：「最困難是克服密閉恐懼症（Claustrophobia），因為車手要包好多層防護，在車子內，所以對有密閉恐懼症的我來說，這是最困難的地方。」