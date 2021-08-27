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【新冠疫苗】林鄭月娥稱接種率上升幅度放緩　促企業僱主要求所有員工打針

社會 20:25 2021/08/27

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林鄭月娥稱近日接種率上升幅度放緩，承認專家對群體免疫意見不一（資料圖片）

新冠肺炎襲港逾年，特首林鄭月娥今（27日）撰文，形容現時社區出現感染的可能性已極低，但市民不能因此自滿及鬆懈，仍需提高疫苗接種率；她又坦言現時的接種率未足以為社區提供足夠保護，並指近日疫苗接種率的上升幅度已開始放緩，重申疫苗對變種病毒仍有保護力，特別是防止重症，但未有交代具體接種目標：

不同專家就如何才可以達致「群體免疫」持有不同意見，但無論如何，疫苗接種率一定是越高越好。

鑑於全球疫情不斷反覆，港府亦多次調整外防政策，現時來自高、中風險地區來港人士，即使打齊疫苗，都要在酒店檢疫至少14天，林鄭月娥坦言，有部分居民對港府採取的嚴格「外防輸入」措施有一定怨言，因認為香港已風險可控，措施是過於嚴格，對有必要跨境出行的人造成不便，更可能損害香港作為國際金融和商業中心的地位，但她指：

我希望市民諒解，為保持本地「清零」的良好勢頭，讓市民可大體恢復正常生活的同時，我們必須防止病毒輸入。

在推動本港疫苗接種方面，她指留意到近日疫苗接種率的上升幅度已開始放緩，重申現在大部分市民已接種疫苗，任何人都沒有理由再擔心疫苗的安全性；專家亦反覆強調，疫苗對變種病毒仍有保護力，特別是防止重症方面：

我強烈呼籲仍在猶豫的市民，立即接種疫苗；企業的僱主亦應要求所有員工接種疫苗。

林鄭月娥提到，已進一步將「必須接種疫苗，否則自費定期病毒檢測」的要求延伸至所有政府僱員、醫院管理局員工、學校教職員等，又擴闊社區疫苗接種中心的「即日籌」安排，多管齊下推高疫苗接種率，認為疫苗接種率一定是越高越好，因可加強香港的抗疫能力，未來即使有病毒突破「外防輸入」的防線，亦不會在社區廣泛傳播。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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