【開學指引】教育局：倘全校恢復全日面授准舉行集會及運動會　打齊兩針方可參賽

▲ 教育局更新2021/22學年健康指引，恢復全日面授的學校除可安排學生在校內午膳，亦可考慮讓學生外出午膳。（資料圖片）

9月1日開學在即，教育局今日（27日）更新適用於新學年的健康指引，列明倘學校全校恢復全日面授課堂，在繼續嚴守防疫措施的前提下，局方容許其舉行陸運會及水運會等大型集體活動，但只准已打齊兩針疫苗並滿14天的學生參賽，學校除可安排學生在校內午膳，亦可考慮讓學生外出午膳。

新學年倘全校師生接種率達7成。便可申請恢復全日面授，教育局至今暫無接獲申請。教育局今公布新一份《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》，適用於2021/22學年可安排面授課堂的時間，教育局提醒中小學上課安排維持以「面對背」方式單行排坐，學生之間保持最少1米距離，學校亦應考慮安裝隔板。

在恢復全日面授課堂時，教育局指，如中小學安排學生在校內午膳，較理想做法是由教師或學校人員看管，在校內進食由學校飯盒供應商或餐飲供應點提供的獨立包裝飯盒，並確保包括食堂或進食地方內的座位分佈、間隔等安排，符合衞生防護要求；倘學校未能安排學生在校內午膳，可考慮讓學生外出午膳，並提醒學生用膳時，必須遵守社交距離措施及其他衞生防疫措施。至於小息時，學生仍須戴上口罩，並考慮按班級分批放小息。

指引亦指，學校應繼續避免非必要集會活動，考慮以廣播形式代替集會，學校不應舉辦家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等大型集體活動，並盡量避免舉辦畢業禮，但若學校認為有必要舉辦，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求。

至於恢復全校全日面授課堂的學校，在學校繼續嚴格遵守相關防疫措施及指引的大前提下，教育局容讓學校進行集會活動、小組活動，以及包括陸運會及水運會的大型集體活動；惟教育局會因應疫情發展不時調整有關指引，學校須根據教育局發出的最新信函作安排。

指引列明，如舉辦陸運會及水運會，據衞生防護中心建議，學校必須只容許已完成接種第2劑疫苗並超過14天的學生參加比賽項目；至於觀眾席安排，學校應遵守場地相關指引及要求，包括限制入場總人數等；學校亦須遵守衞生防疫措施，包括運動前後佩戴口罩、保持適當的社交距離、妥善清潔雙手等。

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記者：馮琪雅