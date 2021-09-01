【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷

▲ 首度配音的ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）齊齊受訪。

人氣男團ERROR為熱爆動畫《鱷魚君最後的100天》獻聲，梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）分別聲演鱷魚君、灰鼠、阿鼴及青蛙，動人的演繹，為角色生色不少。

首度配音的肥仔、Dee、保錡和193齊齊接受TOPick專訪，分享自身經歷及感受，並繼續不斷爆出他們既好笑又不乏小智慧的金句。

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最後的100天

記者：人生最後的100天會做甚麼？

肥仔：大家都說過選擇姦淫虜掠。

Dee：姦（指着肥仔）、淫（指着自己）、虜（指着保錡）、掠（指着193）。

193：誰是淫？

Dee：我是淫啊！

保錡：他是啊！

Dee：也是跟你學習。

保錡：但你學無所成。

Dee：是啦。學不到你的秘笈，差少少，學不到你的內功。

保錡：最後100日才能發揮出來。

Dee：那道淫力濃縮至100日內爆發出來。

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記者：為何有這個分配？

肥仔：我們從來都不會在人生上作出選擇。

保錡：他（肥仔）不夠膽姦人、他（Dee）不夠咸濕、我不夠膽虜、他（193）不夠膽掠。

193：掠來說我也很厲害的。

肥仔：掠水來說很厲害。

保錡：我不夠膽搶。

Dee：我想我會去旅行，去世界各地姦淫虜掠。

保錡：因為淫是他最大的敵人。

193：他很想淫但一直也淫不到，連最後100日也淫不到。

▲ （曾耀輝 攝）

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最重要的事

記者：你們認為自己和兄弟人生中最重要的是甚麼？

193：女。

Dee：錢和女人。

肥仔：錢、女人、名氣。

Dee：我想是感情，人與人之間的感情、一些關係，我覺得是人生最重要的。

肥仔：我覺得是親情。

193：親情、愛情，其實所有情。喜歡的人可以有很多，情侶是你喜歡的人，家人也是你喜歡的人，這些人的關係都是很重要的。

Dee：你本來是一個沒有意義的存在，你為何會有意義？就是你周邊的感情去反映你這人的存在意義。

▲ （曾耀輝 攝）

生死經歷

記者：可以分享最接近生死的經歷嗎？

保錡：嘩！我小時候接近過一次，差一點死了，當時打算玩PS1。

Dee：他接近生死是因為玩PS1？

193：跟着漏電。

保錡：小時候不夠力拔掉插頭，然後碰到高電壓的鐵，觸碰後感覺到整個人也在觸電，我以像甩掉了，但很頭暈。

193：所以現在腦袋燒壞了。

保錡：整個人都很跳。

Dee：我也試過數次。第一次是小時候在泳池遇溺，記得精神時間經歷了很久，但我的哥哥救了我。

第二次試過撞車，在一條很窄的山路，一架泥頭車和一架旅遊車（迎頭）相撞，我在旅遊車內，這次是我最接近死亡的經歷。

肥仔：我還以為你會說吃辣是你最接近。

Dee：也是的，吃辣後我便覺得要珍惜生命。

保錡：他那時失禁。

Dee：失禁？

193：整條褲濕掉。

Dee：不是啊！都說了不是失禁！是因為我太熱他們倒水給我，從頭上倒落來，所以我全身濕透。

193：你真的不記得你失禁？

Dee：打你咩！

193：我也是《ERROR遊》，那時我玩滑翔傘，有刻真的覺得自己會死，跑落斜路那些雪很滑，我和教練完全是失掉平衡。

保錡：真的很恐怖！

193：撞到鐵欄上、樹枝上，整個人反了，幸好教練救回我，那刻真的有想過是否會死。之後想都覺得很好，在節目內死去，全港也看到你死，如果無緣無故死去那就沒有了，但在鏡頭前死去，會被人紀錄低。

Dee：然後我們一起在你的悼念會上看你的Playback，黑白畫面，他是這樣死掉的。

193：可以將這些碟拿去賣錢。

Dee：（看着肥仔）吃得太飽。

193：窒息症。

肥仔：我試過做騷時缺氧，以為自己暈低並撞到頭。剛睡醒時氣氛很高昂，很用力跳完做畢整個騷，突然發覺自己缺氧，便暈低了，不止一次了，發覺自己健康好像差了很多。

193：開始減肥了。

保錡：開始吃多了。

Dee：珍惜時間。

保錡：肥仔於《造星》時期還是有點瘦，他不配肥仔這名字。現時真的是一個肥仔，健康了很多。

193：我想起打波時也試過突然耳鳴，看到的畫面是藍色、黑色，看不到的。試過兩三次也是這樣，心跳得很快，不斷地跳，完全是控制不到自己，跌在地上。

肥仔：就是你的心術不正。

Dee：心術不正（笑）。

193：我是心術不正，但那是心律不正。

▲ （曾耀輝 攝）

最後悔的事

記者：人生中做過最後悔的事是甚麼？

Dee：活在當下，有些事想做便去做。

193：這是真的，我完全是這樣想的，有甚麼想做就去做，儲下這麼多錢也用不到，突然間死掉。

肥仔：3爺你還那麼貪錢。

193：我現時很大洗的，不斷花錢。

保錡：珍惜每一天，現在最重要是自己活動得開心。如果每天都開心，已是最足夠，享受能做的日子，因為你不知道自己何時會被高壓電電到，打雷時你不知道會不會中。

肥仔：我會開心地過人生，如果你持續在低Energy的情緒，那便會活得很辛苦，寧願保持着High Energy開心，跟ERROR一起很開心。

Dee：開心真的很重要。

保錡：肥仔現時很肥，做肥仔便很開心。

▲ （曾耀輝 攝）

Dee：你看多麼開心，開心就是這麼簡單，就是聽保錡說話。

保錡：做的所有事都不需要後悔有沒有做過，做過可能是警剔到你要你做得更好，因為你不知道甚麼是好和不好，人生之中曾經做過一些事情，但可能在那時刻需要做這些事情才可生存到。

Dee：人生很多很重要的事都是建基於做了一些很後悔的事情，所以才會有這些很重要的事情發生，後悔的事情太多了。

保錡：我都後悔了30年。

Dee：一直在後悔，相信未來也會繼續後悔。

193：好事來的，後悔才會令你警醒回想那件事有甚麼做得不對，才會有個更好的自己，經常也後悔，一星期後悔一次。

保錡：每天也會後悔，今天就後悔答了肥仔不夠肥這答案。

Dee：玩《全民造星》前我玩了另一個真人騷比賽，我沒盡全力去完成街舞比賽，我是有機會可入圍，但因為某些原因而不想留在那地方繼續玩下去，回家後便後悔了，非常後悔！很記得我的家人望着我問有否成功的那刻，便很後悔沒有盡全力去做，所以在《全民造星》時，便跟自己說：『我一定要盡全力去做，我不可讓自己後悔。』所以今天便有ERROR。

193：你應該當年街舞盡力一點，分少份，我們只有3個人。

Dee：心態上改變了很多，因為後悔了，所以心態上強大了很多。

▲ （曾耀輝 攝）

肥仔：我覺得後悔還後悔，別將後悔的情緒放得太大，跟大家說的一樣是警剔自己，Be a better me！

保錡：勁喎！

肥仔：別沉醉在內去想為何當時要這樣，每天在想為何我當時不做得好點，有些人會掉進這陷阱內。

193：無補於事，很多人都喜歡沉瀝在後悔不開心的旋渦內不斷地想，但卻找不到出路，想來也沒意思。

肥仔：大家說如果點點點如果點點點。

肥仔+193：沒有如果的。

保錡：有些老屎忽經常說我10年前點點點、數年前點點點，其實這是沒用的。

193：因為這刻你就是這樣。

保錡：所以每一天努力為明天努力就是最好。

最重要的人

記者：人生中最重要的人是誰？

保錡：全世界的人也很重要。

193：家人。

肥仔：你說畢後很沒說服力，別人心想保錡又在說廢話。

保錡：不是啊！沒有說誰是最重要的，全世界也很重要，每一個生物植物及動物。

Dee：你是不是昨天認識了一位讀人類學的新朋友？所以現在說全世界人，文明走到這步，一步一步地建構，所以每一個人也很重要。

保錡：沒有秦始皇也不會有保錡。

Dee：Too Deep！Didn't Read！

保錡：如果沒有蘇格拉底也沒有保錡。

193：為甚麼？

Dee：不要問。

193：秦始皇也想得明，因為他也是華人，蘇格拉底跟你有何關係？

保錡：蘇格拉底說了一些經，令秦始皇......

193：焚書坑儒？

Dee：宇宙就是那麼奧秘。

193：因為在平行時空下影響着大家，但我們看不到那平行時空。

Dee：很深奧！

肥仔：現時這刻我覺得4位兄弟是最重要。

Dee：嘩！很Sweet喎！

保錡：很窩心。

肥仔：官方的說話也要說。

Dee：官方一點，那麼我覺得ViuTV是最重要。

193：我覺得是李澤楷，因為沒有他便沒有這間公司。

保錡：我覺得李嘉誠很重要，如果沒有李嘉誠......

193：便誕不下李澤楷。

Dee：Well，不夠你們玩。

193：楷哥，認我做乾仔！

保錡：誠哥，幸好你誕下了楷哥，如果沒有楷哥便沒有ViuTV，有ViuTV才有我，所以我真的很喜歡你誠哥！

193：我們兩個乾仔Twins。

保錡：ViuTV乾仔！

Dee：祝ViuTV年年有今日，歲歲有今朝，長做長有。

肥仔：兄弟繼續努力下去吧！希望我們的路可以走得更遠，不要行差踏錯。

保錡：只剩下100日。

肥仔：那便走這100天，怕你100天也走不了。

193：100日已夠你行差踏錯很多次了。

193：ERROR其實可以做更多配音工作。

保錡：希望這套動畫可以告訴大家要愛惜。

記者：梁樂欣

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