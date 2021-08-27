【開學指引】倘師生確診或初步確診　學校須停課14或21日

▲ 教育局今日（27日）更新適用於新學年的健康指引，調整校內出現師生確診或初步確診個案的應變措施。（資料圖片）

9月1日開學在即，教育局今日（27日）更新適用於新學年的健康指引，調整校內出現師生確診或初步確診個案的應變措施，學校須停課14或21天，視乎個案性質而定。

教育局今公布新一份《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》，適用於2021/22學年可安排面授課堂的時間。指引列明，當衞生防護中心證實校內有教職員或學生確診或初步確診新冠肺炎時，視乎個案性質，一般而言，中心會建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課堂及活動14或21天；對比舊指引，目前一般情況，只須停課14天。

指引亦指出，倘學校全校恢復全日面授課堂，局方容許其舉行陸運會及水運會等大型集體活動，但只准打齊兩針疫苗並滿14天的學生參賽，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅