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【新冠疫苗】今再多6.28萬人打針　聶德權：首劑接種率破60%

社會 22:00 2021/08/27

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，港府公布，今再多6.28萬人打針，及9,400人預約了接種時間。本港累計405萬人已接種第一針，佔合資格人口60.2%，其中255萬人打復必泰、149萬人打科興；另329萬人已接種第二針，佔合資格人口48.9%，其中205萬人打復必泰、124萬人打科興。

昨日共有19宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，3人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

公務員事務局局長聶德權就表示，疫苗接種計劃經歷183天，第一針接種率終於達到6成，超過405萬合資格人口接種。

然而，他又指近來接種人數和預約接種更出現下跌趨勢，情況令人擔心，尤其60歲或以上長者接種率一直處於低水平。

聶德權強調，現階段對抗病毒只有接種疫苗最為有效、最能保護自己。只有社區接種率提高，才可以探討下一步放寬措施、為通關創造條件、研究「與病毒共存」。

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責任編輯：陳梓蔚

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