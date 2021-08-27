【強制檢測】59歲婦離港抵英後確診　薄扶林新麗閣及觀塘絲寶國際大廈28樓須強檢

▲ 薄扶林碧荔道30號新麗閣A座被納入強制檢測公告。(林宇翔攝)

港府今日（27日）表示，由於薄扶林碧荔道30號新麗閣A座和工作的地方觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓出應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，該兩個地點會被納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過2小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

任何在2021年8月6日至8月27日期間曾身處香港薄扶林碧荔道 30 號新麗閣 A 座超過3小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年8月29日或之前接受檢測。

任何在2021年8月6日至8月12日期間曾身處香港九龍觀塘偉業街 108 號絲寶國際大廈 28 樓 Lands' End (HK) Limited 超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月29日或之前接受檢測。

已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。受檢人士若在8月25日至27日期間已進行檢測，亦會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：洪芷晴