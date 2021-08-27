  • 25°C
香港時間 : 2021828日 (週六) 00:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曼迷福音】曼聯官宣成功簽入C朗　官網聲明已經與祖雲達斯達成轉會協議

社會 23:58 2021/08/27

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

曼聯官方網頁在本港時間8月28日凌晨宣佈，成功簽入C朗拿度。

歐洲聯賽轉會窗9月1日即將關閉，球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去向廣受觸目。曼聯官方網頁在本港時間28日凌晨宣佈，成功簽入C朗拿度。網頁聲明指，曼聯已經與祖雲達斯達成轉會協議，相隔12年，36歲的C朗拿度將回歸奧脫福重披「紅魔」戰衣，交易尚待球員達成個人條件、發出簽證及進行體測才告完成。

據報，C朗拿度乘私人飛機已回到葡萄牙里斯本，料在家鄉接受體測，而他在抵步埗後向當地傳媒說：「一小時後，你們就知道我的去向。」曼聯隨即在官網宣布C朗拿度回家。

曼聯在聲明中表示，C朗拿度是五屆金球獎得主，職業生涯共贏得逾30個冠軍，包括五屆歐聯、四屆世冠盃、在英格蘭、西班牙及意大利共獲七次聯賽冠軍，並為葡萄牙國家隊奪得歐洲國家盃冠軍。

現年36歲的C朗拿度2003至2009年首度效力曼聯期間，為曼聯上陣292場、射入118球；他在2009年轉投皇家馬德里，2018年再轉投祖雲達斯。曼聯的聲明表示︰「球會的所有人都期待和歡迎C朗拿度回到曼徹斯特。」

連日盛傳英超球會「藍月亮」曼城繼收購前維拉球員基亞利殊後，有意加強鋒線戰鬥力，故希望收購現意大利班霸祖雲達斯球星C朗拿度。惟英國廣播公司（BBC）今日（27日）收到消息，指曼城從未有計劃收購，反為同市傳統班霸、C朗拿度成名地曼聯有意收購這名前最聯球星。如消息屬實，意味C朗拿度將「回家」。

即看C朗拿度最新轉會消息及球迷反應：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

葡萄牙傳媒日前報道，「藍月亮」曼城日前求購熱刺神鋒哈利卡尼失敗後，目標轉為祖雲達斯球星C朗拿度，有曼聯球迷聽此消息後隨即崩潰，更有人燒C朗拿度的曼聯球市洩憤。惟英國廣播公司報道指，曼聯主帥蘇斯克查在記者會回應有關C朗拿度離開祖雲達斯消息，提到曼聯一直和他保持良好溝通，隊中球星、同為葡萄牙國家隊隊員的般奴費南迪斯亦有與他討論。他更稱，如C朗拿度離開祖雲達斯，他會知道曼聯正等待他。

曾與C朗拿度同隊並組成當年名震球壇的「2R組合」、前曼聯球星朗尼表示，不相信C朗拿度會加入曼城，惟若以經濟角度的話，C朗拿度或有機會加盟同市勁敵或世仇（利物浦）。

據權威記者Fabrizio Romano的Twitter表示，曼聯已向文迪斯（C朗經理人）提交一份正式合約，目前談判已經去到「最後階段」，C朗有望可以盡快落實回歸曼聯。

綜合各方消息，C朗拿度已乘搭私人飛機離開都靈，離開之先已與隊友等人說再見。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【C朗隊友中招】C朗隊友確診新冠肺炎　祖雲達斯：全員接受隔離及檢測
09:54 2020/03/12
【C朗隊友中招】C朗隊友確診新冠肺炎　祖雲達斯：全員接受隔離及檢測
【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕
11:49 2020/03/12
【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕
【C朗抗疫】瘋傳C朗改建名下酒店成醫院　CR7集團發言人開腔回應
12:49 2020/03/16
【C朗抗疫】瘋傳C朗改建名下酒店成醫院　CR7集團發言人開腔回應
【C朗抗疫】好爸爸C朗身教子女用搓手液消毒　獲女友封為「家庭守護天使」
17:21 2020/03/22
【C朗抗疫】好爸爸C朗身教子女用搓手液消毒　獲女友封為「家庭守護天使」
【C朗抗疫】C朗邊湊仔邊運動大曬8塊腹肌　仔女當啞鈴示範親子操
11:43 2020/04/16
【C朗抗疫】C朗邊湊仔邊運動大曬8塊腹肌　仔女當啞鈴示範親子操
【孝順C朗】母親節送媽媽84萬平治房車　球王C朗曬溫馨合照：我兩個最重要的女人
11:36 2020/05/05
【孝順C朗】母親節送媽媽84萬平治房車　球王C朗曬溫馨合照：我兩個最重要的女人
【C朗確診】C朗染疫後首曝光為隊友打氣　將乘專機於意大利繼續隔離
09:56 2020/10/15
【C朗確診】C朗染疫後首曝光為隊友打氣　將乘專機於意大利繼續隔離
【球王爸爸】10歲仔繼承父業鋪路做球星　虎爸C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水
13:50 2020/12/30
【球王爸爸】10歲仔繼承父業鋪路做球星　虎爸C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水
【爆肌C朗】全身50%都是肌肉身體年齡20歲　C朗從不飲高糖飲品
14:30 2021/06/15
【爆肌C朗】全身50%都是肌肉身體年齡20歲　C朗從不飲高糖飲品
名宿朗尼掛靴執打比郡帥印　曾效力紅魔13年入253球
23:03 2021/01/15
名宿朗尼掛靴執打比郡帥印　曾效力紅魔13年入253球

你可能感興趣

【C朗隊友中招】C朗隊友確診新冠肺炎　祖雲達斯：全員接受隔離及檢測
09:54 2020/03/12
【C朗隊友中招】C朗隊友確診新冠肺炎　祖雲達斯：全員接受隔離及檢測
【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕
11:49 2020/03/12
【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕
【C朗抗疫】瘋傳C朗改建名下酒店成醫院　CR7集團發言人開腔回應
12:49 2020/03/16
【C朗抗疫】瘋傳C朗改建名下酒店成醫院　CR7集團發言人開腔回應
C朗拿度 曼聯 熱刺 曼城 蘇斯克查 經濟 英國廣播公司 組合 卡尼 英超

最高瀏覽

【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
11:57 2021/08/27
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
16:09 2021/08/26
【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
16:59 2021/08/25
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】