【曼迷福音】BBC稱曼城無意C朗　權威記者證紅魔出手料C朗能回家

▲ C朗拿度已效力意甲班霸、人稱「班馬兵團」祖雲達斯、過去曾經效力英超曼聯及西甲皇家馬德里。（C朗拿度Twitter）

歐洲聯賽轉會窗9月1日即將關閉，球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去向廣受觸目。盛傳英超球會「藍月亮」曼城繼收購前維拉球員基亞利殊後，有意加強鋒線戰鬥力，故希望收購現意大利班霸祖雲達斯球星C朗拿度。惟英國廣播公司（BBC）今日（27日）收到消息，指曼城從未有計劃收購，反為同市傳統班霸、C朗拿度成名地曼聯有意收購這名前最聯球星。如消息屬實，意味C朗拿度將「回家」。

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葡萄牙傳媒日前報道，「藍月亮」曼城日前求購熱刺神鋒哈利卡尼失敗後，目標轉為祖雲達斯球星C朗拿度，有曼聯球迷聽此消息後隨即崩潰，更有人燒C朗拿度的曼聯球市洩憤。惟英國廣播公司報道指，曼聯主帥蘇斯克查在記者會回應有關C朗拿度離開祖雲達斯消息，提到曼聯一直和他保持良好溝通，隊中球星、同為葡萄牙國家隊隊員的般奴費南迪斯亦有與他討論。他更稱，如C朗拿度離開祖雲達斯，他會知道曼聯正等待他。

曾與C朗拿度同隊並組成當年名震球壇的「2R組合」、前曼聯球星朗尼表示，不相信C朗拿度會加入曼城，惟若以經濟角度的話，C朗拿度或有機會加盟同市勁敵或世仇（利物浦）。

據權威記者Fabrizio Romano的Twitter表示，曼聯已向文迪斯（C朗經理人）提交一份正式合約，目前談判已經去到「最後階段」，C朗有望可以盡快落實回歸曼聯。

綜合各方消息，C朗拿度已乘搭私人飛機離開都靈，離開之先已與隊友等人說再見。

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責任編輯：曾卓鋒