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【MIRROR X ERROR】姜濤梁業新歌MV勁舞激鬥　陳宇琛驚喜現身《特務肥姜2.0》

娛樂 11:09 2021/08/28

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MIRROR成員姜濤與ERROR隊長梁業（肥仔）重現2018年《全民造星》的「特務肥姜」，聯手推出新歌《特務肥姜2.0》！歌曲於昨日（8月27日）進佔串流平台新歌榜，人氣保持強勁。

MV於昨晚9時發佈，「一紅一黑」的姜濤、肥仔是特務拍檔，二人搶走行李箱而與敵人大打出手。MV畫面以二人與舞蹈員勁舞、打鬥的畫面貫穿。除了肥姜化身特務，MV中「黃金Sir」陳宇琛友情客串，飾演二人的BOSS，帶來 MV另一亮點！ 

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肥姜有動作場面

肥仔、姜濤「兩師徒」少不了在大騷俐落、合拍的舞技，令人更加期待二人的現場演出。在MV中身爲特務的二人開槍、與敵人對打、踢腿，chok之外也相當有姿勢，充份配合歌詞中的「特務有出色眼光就似Tom Cruise 出手狠眼界準」、「兩路夾擊 kill it 不差分毫 雙線的套路 招數未可意料到」。

網民送上不少正評，「今次延續2.0，非常精彩有型，有笑位有劇情」、「MV好有電影感 rap嗰度姜咬字進步咗好多」、「一流聽覺與視覺享受，歌曲節奏明快」。

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黃金Sir驚喜現身

樂迷除了可在MV看到兩位特務的舞技，更可看到「黃金Sir」陳宇琛飾演肥姜的BOSS，正是陳宇琛與肥仔自劇集《男排女將》後再次合作！ 

身穿西裝的他大擺甫士，出鏡時間不多但都受到注目。他昨晚於Instagram發文稱讚姜濤與肥仔十分專業，又提到MV連續拍攝24小時。

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肥仔也有於Instagram發帖文，「神秘嘉賓開估！！超級無敵靚仔黃金sir」，同時排舞師、舞蹈員與一眾演員。黃金Sir就回應話「大家都型到爆 多謝咁多位」。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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