【爆肌C朗】C朗渾身肌肉從不飲高糖飲品 一個原因從不紋身只想救人

曼聯官方網頁在本港時間28日凌晨宣佈，成功簽入C朗拿度。網頁聲明指，曼聯已經與祖雲達斯達成轉會協議，相隔12年，36歲的C朗拿度將重披「紅魔」戰衣，交易尚待球員達成個人條件、發出簽證及進行體測才告完成。

C朗一直十分注重自己的形象，不時會將自己滿身肌肉的照片放上網。現在的他擁有43吋胸肌，更有腹肌、二頭肌和三頭肌。C朗沒有贅肉，相當結實。

根據西班牙早前的體育報道，他全身只有7％脂肪，肌肉佔了50%，而一般球員有46%，形容他的身體年齡可能比23歲男性更年輕。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

C朗亦分享他的健身秘訣，集體訓練時，透過競爭可彼此進步。球隊練習期間，當大家一起做掌上壓，C朗卻在做拍手掌上壓。每次按壓與撐起身體之間，他就拍掌，短短13秒已完成16下，把隊友都比下去。

豐富蛋白質餐單Keep住體年齡

C朗成功的秘密是願意保養身體，更聘請私人營養師、醫生、物理治療師和廚師，預期他可以再多踢10年至12年。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為了保持最佳體態，C朗嚴格控制自己的飲食。他曾表示，會避免喝含有酒精及高糖飲品，也避免進食精製、加工食品及零食。他曾表示不喜歡喝酒，最愛喝果汁。即使練習及比賽會消耗大量體力，為補充流失的電解質及維他命B12，他會自備運動飲料，同樣是糖。

點擊大圖即睇C朗曾搬走贊助商汽水情形：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

而且，他選擇吃「整全食物 」(whole food），即不經精製的食物，包括：全穀物 (例如：糙米)、全麥包 (白麵包除外)、豆類 (例如：大豆、扁豆、鷹咀豆)、水果 (而非果汁)、蔬菜 (而非蔬菜汁)。

最新影片：考全級第一未必等於資優生 資優學苑院長分享培育尖子心得

另外，有球迷發現，他不像其他球星一樣有紋身。原來C朗是一個定期捐血者，由於紋身後一年不能捐血，加上紋身很容易感染傳染病，因此C朗從來都不紋身。

C朗捐血的原因，是因為他24歲的時候，見到其中一位隊友曾為兒子努力尋找骨髓捐贈者而奮鬥。因此他決定要定期捐血，C朗在2015年就跟製藥公司美國雅培合作，希望引起大眾對捐血一事的關注。

我們都可以透過捐血，改變一些事情。每次捐贈最多令3個在緊急情況下以及長期接受藥物治療的人受惠。

C朗很希望讓大眾了解到捐血的重要性，並鼓勵世界各地的人，成為長期捐血者，幫助拯救生命。

同場加映：DECATHLON 運動大使教揀水上活動裝備 拆解三大裝備功能

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣