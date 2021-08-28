【新冠肺炎】 今日新增6宗輸入個案 當中４人已接種疫苗
本港今日（28日）新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中4人已接種疫苗。其中4人帶有L452R變種病毒。至今本港個案累計12,101宗，包括12,100宗確診個案和一宗疑似個案。
今日新增6宗輸入確診個案，當中4人已接種疫苗，個案詳情如下：
-
第12,096宗：19歲男子，一直無病徵，由比利時抵港，6月28日在比利時接種一劑強生疫苗
-
第12,097宗：18歲男子，一直無病徵，由緬甸抵港，現入住香港旺角帝盛酒店
-
第12,098宗：53歲男子，一直無病徵，由美國抵港，3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗
-
第12,099宗：5個月女嬰，有病徵，發病日期為8月24日，由阿塞拜疆抵港，現入住赤鱲角富豪機場酒店
-
第12,100宗：38歲女子，一直無病徵，由菲律賓抵港，6月5日及6月26日在香港接種兩劑復必泰疫苗，現入住西營盤華美達海景酒店
-
第12,101宗：35歲男子，一直無病徵，由阿聯酋抵港，5月23日及7月3日在香港接種兩劑復必泰疫苗，現入住銅鑼灣問月酒店
59歲婦離港抵英後確診，薄扶林新麗閣及觀塘絲寶國際大廈28樓須強檢。詳情即看【下一頁】
今再多6.28萬人打針，聶德權：首劑接種率破60%。詳情即看【下一頁】
林鄭月娥稱接種率上升幅度放緩，促企業僱主要求所有員工打針。詳情即看【下一頁】
更多最新熱門影片：
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：李榮忠