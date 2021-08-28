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【新冠肺炎】 今日新增6宗輸入個案　當中４人已接種疫苗

社會 15:02 2021/08/28

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（經濟日報資料圖片）

本港今日（28日）新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中4人已接種疫苗。其中4人帶有L452R變種病毒。至今本港個案累計12,101宗，包括12,100宗確診個案和一宗疑似個案。

今日新增6宗輸入確診個案，當中4人已接種疫苗，個案詳情如下：

  • 第12,096宗：19歲男子，一直無病徵，由比利時抵港，6月28日在比利時接種一劑強生疫苗

  • 第12,097宗：18歲男子，一直無病徵，由緬甸抵港，現入住香港旺角帝盛酒店

  • 第12,098宗：53歲男子，一直無病徵，由美國抵港，3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗

  • 第12,099宗：5個月女嬰，有病徵，發病日期為8月24日，由阿塞拜疆抵港，現入住赤鱲角富豪機場酒店

  • 第12,100宗：38歲女子，一直無病徵，由菲律賓抵港，6月5日及6月26日在香港接種兩劑復必泰疫苗，現入住西營盤華美達海景酒店

  • 第12,101宗：35歲男子，一直無病徵，由阿聯酋抵港，5月23日及7月3日在香港接種兩劑復必泰疫苗，現入住銅鑼灣問月酒店

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記者：李榮忠

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