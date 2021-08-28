  • 29°C
香港時間 : 2021828日 (週六) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊罪案】警方新界南反罪惡行動拘捕51人　搗破多間違規營業娛樂場所

社會 10:54 2021/08/28

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警方新界南反罪惡行動拘捕51人，搗破多間違規營業娛樂場所。（警方提供）

警方新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田及葵青警區與及機動部隊人員昨日（27日）下午展開代號「雷霆2021」（THUNDERBOLT 2021）及「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破三間非法賭博場所及發現有多間違規營業的娛樂場所，共拘捕51人。

行動中，人員共拘捕35名男子及16名女子，年齡介乎20至81歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博埸所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「管有危險藥物」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。另外，人員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。行動中，人員共發出109張定額罰款通知書。　

當中，新界南總區反三合會行動組於荃灣鱟地坊一單位搗破一個非法賭場，檢獲4張電動麻雀枱、現金及一批賭具。行動中，1名女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外11人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

而荃灣警區及葵青警區特別職務隊分別搗破一個位於荃灣眾安街及葵涌梨木道的非法賭檔，檢獲多張電動麻雀枱、現金及一批賭具。兩名男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外22人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。　

另外，葵青警區重案組及青衣分區特遣隊於青衣青綠街一間超級市場外拘捕2名45及61歲男子，他們涉嫌與區內至少11宗店舖盜竊案件有關。　

而荃灣警區反三合會行動組聯同特遣隊及雜項調查隊分別於沙咀道及白田壩街三個工業大廈單位搗破三間懷疑違規經營的派對房間，拘捕3名處所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另有56人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組則和雜項調查隊於葵豐街兩個工業大廈單位搗破兩間懷疑違規經營的派對房間，拘捕兩名處所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另有21人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒，經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博及街頭聚賭均屬違法行為，市民切勿以身試法。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於賭場內或街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。


更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠
 

相關文章

【求職騙案】10學生墮「刷單員」求職騙案　警拘5人涉款58萬元
16:27 2021/08/27
【求職騙案】10學生墮「刷單員」求職騙案　警拘5人涉款58萬元
【村屋藏毒】租新界偏遠村屋藏逾63公斤可卡因　警方屯門拘捕29歲毒販明日提堂
18:37 2021/08/26
【村屋藏毒】租新界偏遠村屋藏逾63公斤可卡因　警方屯門拘捕29歲毒販明日提堂
【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品　市值約930萬元
12:22 2021/08/27
【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品　市值約930萬元
【上訴候判】小學教師涉襲警囚9周　上訴質疑原審裁判官有偏見
14:30 2021/08/27
【上訴候判】小學教師涉襲警囚9周　上訴質疑原審裁判官有偏見
【罪案數字】今年上半年罪案錄3.08萬宗　勒索案增幅最大近90%主要涉裸聊
18:04 2021/08/27
【罪案數字】今年上半年罪案錄3.08萬宗　勒索案增幅最大近90%主要涉裸聊

你可能感興趣

【求職騙案】10學生墮「刷單員」求職騙案　警拘5人涉款58萬元
16:27 2021/08/27
【求職騙案】10學生墮「刷單員」求職騙案　警拘5人涉款58萬元
【村屋藏毒】租新界偏遠村屋藏逾63公斤可卡因　警方屯門拘捕29歲毒販明日提堂
18:37 2021/08/26
【村屋藏毒】租新界偏遠村屋藏逾63公斤可卡因　警方屯門拘捕29歲毒販明日提堂
【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品　市值約930萬元
12:22 2021/08/27
【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品　市值約930萬元
罪案 麻將 非法賭博 危險藥物 葵涌 香港

最高瀏覽

【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
11:57 2021/08/27
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
【開心速遞】佐治發文宣布告別《愛回家》　張明偉與MIRROR合照過檔ViuTV？
10:38 2021/08/27
【開心速遞】佐治發文宣布告別《愛回家》　張明偉與MIRROR合照過檔ViuTV？
【恐怖遺物】44歲妻患癌去世丈夫執拾遺物　上鎖櫃內驚見3具嬰屍：我們沒有孩子
13:57 2021/08/26
【恐怖遺物】44歲妻患癌去世丈夫執拾遺物　上鎖櫃內驚見3具嬰屍：我們沒有孩子