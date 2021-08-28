【七救星】七仙羽「閃電七連鞭」掀熱話　七師傅授上位之法：要識擦老闆鞋

▲ 七師傅與P1X3L開直播宣傳節目。

七仙羽（七師傅）與陳安立（Brian）、王頌恩（Kathy仔）主持ViuTV綜藝節目《七救星》內，七師傅以「奇招」爲圈中藝人化解各種疑難，因為內容惹笑受到網民追捧，師傅再度上位。早節目就替出自《全民造星ll》的P1X3L改名爲「Oh My God」，為觀眾帶來不少歡樂的同時又讓大家認識P1X3L。

【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅 七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】

全程敷面膜

師傅在昨晚（8月27日）聯同Brian、Kathy仔、及P1X3L的成員Phoebus、George、Marco於ViuTV Facebook專頁進行1小時多直播，與網民交流。素顏的師傅全程敷著面膜，好好保養皮膚。

師傅起初說笑直播只有500人觀看，不可代表所有觀眾的意見。被師傅稱為「小立子」的Brian也有份敷面膜，遭到師傅批評男生也愛美。ViuTV小編也有於直播時留言「師傅用緊七連閃電Mask，光速已經用咗七個」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：不用麵包機也可自製健康薄餅

師傅 ：做人要識擦老闆鞋

眾人起初在直播中討論該如何分辦「Oh My God」三子，分享節目中的拍攝 花絮，譬如師傅是拍攝當天即席創作RAP詞。期間有網民問師傅會否與三子推出合唱歌，又要求Phoebus向她送上其手中的生啤公仔，十分搞笑。

師傅其後分別點評P1X3L，提到George時就指對方「話頭醒尾 好識得擦鞋 好識擦老闆鞋」。師傅強調「做人要識擦老闆鞋」，接著就說出一連串讚美說話，「嘩！老闆你真係好勁啊 我好鍾意睇你啲戲 我由朝到晚咩都唔做，一起身就開始睇，你真係做得好好」師傅稱每一天也需要「擦鞋」。

網民、粉絲都有把握機會向師傅提問，有人問應該食甚麼以改善財運。師傅建議可多進食香蕉、西蘭花、馬鈴薯，因西蘭花有百搭的能量，香蕉、馬鈴薯就多財富能量，總之黃色的食物就有更多財富能量。

「閃電七連鞭」掀熱話

師傅在節目中向「前TVB御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）教授「閃電七連鞭」，深受網民歡迎，眾人也有在節目中重提，就連ERROR成員保錡也有模仿。

師傅在節目中透露「閃電鞭」的精髓是快速，需要紮馬、用力擺動雙手再扭動身體，有人指看完也不明白，又有人指師傅認真又搞笑。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

師傅也有回應節目會否推出第二季，她稱開拍第二季會被第一季有壓力，「一定要超越第一季」，又指如有大量觀眾支持的話就會開拍第二季，她笑稱每晚需要數百萬人觀看節目。

同場加映：強尼專訪