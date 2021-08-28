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【外傭來港】羅致光冀下月中為外傭提供多一間檢疫酒店　認為要平衡家庭需要及防疫需求

社會 11:57 2021/08/28

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羅致光冀下月中為外傭提供多一間檢疫酒店，認為要平衡家庭需要及防疫需求。（資料圖片）

港府早前宣布，由8月30日起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可從A組指明地區來港工作，另公布外傭入住的檢疫酒店為香港荃灣絲麗酒店。詳情即看【下一頁】

勞工及福利局局長羅致光今日出席一個電台節目表示，明白外傭的需求大，相信符合防疫條件來港的外傭數以千計，所以現時檢疫酒店的數目定不足夠。羅致光指，不能一時讓大批外傭來港，初期容許到港外傭數目一定要少，而且菲律賓等地近日的疫情處於高峰期，防疫必須持謹慎態度。羅致光表示，要平衡家庭需要及防疫需求，所以要有序、逐步讓合資格外傭來港，期望下月中會為外傭提供多一間指定檢疫酒店，但亦要視乎疫情發展調整外傭來港政策。

僱主協會：檢疫房間不足未能滿足需求，房價貴令有意聘請外傭市民卻步。詳情即看【下一頁】

被問到檢疫酒店房間是否先到先得，羅致光指沒有「中央輪候冊」，需要由僱主或中介公司自行安排、酒店等預訂安排與其他檢疫酒店一樣。有意見指檢疫酒店房價太高。羅致光表示，已考慮各種因素才定下相關價格，對中收入家庭可能構成負擔，惟不能滿足所有家庭需要。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：李榮忠

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