【阿姐生日】契女為汪明荃安排慶生活動　汪阿姐家英哥迪士尼Staycation賀74歲生日

今天（8月28日）是阿姐汪明荃（Lisa）74歲生日，一向貼近潮流喜歡玩IG的汪阿姐，在今天凌晨於個人社交平台上載與羅家英拍拖去迪士尼樂園酒店Staycation慶生的照片。

從相中所見，他們齊戴上生日帽食蛋糕，二人身上更穿上印有家英哥在《國產凌凌漆》演達聞西拿住「攞你命3000」劇照的T-恤。

Lisa姐並寫道：「28/08/2021今年生日，由契女沛妍安排去Staycation.」同時上載夫婦與契女的合照。

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收李沛妍為契女

家英哥與阿姐在1987年相戀、2009年結婚，二人沒有子女。汪明荃早在多年前，收謝賢與狄波拉的女兒謝婷婷為契女。

至2011年，家英哥與汪明荃收李沛妍為契女，當時並筵開25席舉行上契儀式，而且更有仙姐白雪仙、吳君麗文及何鴻燊四太梁安琪等到賀。

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出身粵劇世家

李沛妍在美國長大，是粵劇前輩李奇峰和芳艷芬愛徒余蕙芬之女，家英哥與李奇峰既是好朋友又是師兄弟，當年上契時，家英哥笑說：「我無仔無女，他（李奇峰）將獨女契給我，但我膊頭似重了很多，有心理負擔，因為我未做過老豆。」

家學淵源，李沛妍偶爾亦有演出粵劇。而這位契女亦不時陪家英哥、汪明荃去街飲茶及唱粵曲，十分孝順。

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同場加映：謝雪心專訪