【外賣中伏】外賣日式叉燒拉麵驚變午餐肉拉麵　網民炮轟炮台山食肆貨不對辦

▲ 一名網民透過外賣平台下單叫外賣，回家後驚見日式叉燒拉麵變「午餐肉拉麵」。

疫情下不少人已習慣叫外賣，但有時都會出現「中伏」情況。最近一名網民透過外賣平台，在炮台山一間食肆下單訂購日式叉燒拉麵和芝士牛油焗西蘭花。怎料網民回家後驚見日式叉燒變成午餐肉，而西蘭花份量亦非常少，令他大感無奈。

▲ 日式叉燒變成午餐肉。（連登討論區圖片）

外賣食物貨不對辦

該名網民在「連登討論區」發文並上載了數張照片。從相中所見，網民在當日傍晚，透過外賣平台在一間位於炮台山的食肆，下單點了價值$79的日式叉燒拉麵，以及$64的芝士牛油焗西蘭花，在扣除外賣自取優惠後，一共付款$85.8。

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然而當他回家打開外賣時，發現日式叉燒拉麵竟變成「午餐肉拉麵」，而且西蘭花的份量亦只佔半個外賣盒，與餐廳的食物示意圖截然不同。網民對此感到無奈，大呻：

生活總係有啲奇怪嘢發生。

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網民：塊午餐肉用叉燒整

他續指，最初看到該食店在外賣平台的評分達4.1星（5星滿分），故放心下單，未料仍然「中伏」，最後只好將外賣丟棄並申請退款。帖文一出引起大批網民熱議，紛紛炮轟食肆貨不對辦，「午餐肉，退錢啦」、「85蚊食午餐肉」、「盒西蘭花都夠哂恐怖，少到」。點擊查看更多網民留言：

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TOPick正聯絡涉事餐廳了解事件，但暫時未獲回覆。

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責任編輯：王明芳