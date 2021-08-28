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【新冠疫苗】孔繁毅建議長者可考慮接種復必泰　冀整體接種率有8成半達免疫屏障

社會 12:23 2021/08/28

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孔繁毅建議長者可考慮接種復必泰，冀整體接種率有8成半達免疫屏障。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，港府公布，昨日(27日)再多6.28萬人打針，及9,400人預約了接種時間。本港累計405萬人已接種第一針，佔合資格人口60.2%。詳情即看【下一頁】

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（28日）出席一個電台節目表示，Delta變種病毒傳播率高，傳播力可達1名受感染人士傳染7人，疫苗接種率可能要達8成以上才可達到免疫屏障。惟60歲或以上長者接種率一直處於低水平，孔繁毅希望未來兩三個月本港可提升接種率，特別是長者方面，當長者接種率都達7成以上，就可選擇慢慢恢復通關。

孔繁毅認為，長者憂慮接種後的副作用，孔繁毅指經委員會審視本港現市民接種超過700萬劑疫苗後，與疫苗有關或不排除有關的嚴重異常事件只有569宗，當中涉及復必泰及科興疫苗的各佔一半。而涉及70歲以上人士的嚴重事件只佔569宗之中的10%左右，涉及80歲以上的只佔2%。

孔繁毅建議，長者可以選擇考慮接種復必泰，他指出在接種復必泰疫苗的人士之中，長者有副作用的比率，只佔整體有副作用接種人士的20%；而科興出現副作用的比率，長者與非長者各佔一半。

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責任編輯：李榮忠

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