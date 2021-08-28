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【家庭悲劇】29歲媽媽家中猝死 2個月大兒子伴屍5日靠吸吮手指奇蹟存活

親子 13:02 2021/08/28

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29歲媽媽家中猝死， 2個月大兒子伴屍5日靠吸吮手指奇蹟存活。

美國發生一宗家庭悲劇，一名育有2名孩子的29歲媽媽在家中猝死，其中一名出世僅2個多月的兒子伴屍5日，幸躺在母親的屍體上，正在咀嚼自己的手指，並藉此奇蹟存活下來。

綜合外媒報道，事發於美國肯塔基州（Kentucky），29歲媽媽Danielle Ward育有2個兒子，小兒子Dreseaun是個剛出生2個多月的男嬰。據Danielle母親憶述，日前女兒將大女兒交由她照顧，祖孫倆度過歡樂時光，沒想到5天後竟接到警方來電，讓她指認女兒的屍體。

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報道指，警方破門找到Danielle時，發現她陳屍在家中，但眼前的景象卻相當觸目驚心，她身上躺著2個月大的兒子，當時男嬰正在啃咬自己的手指，因連續咬5天，導致手皮脫落，但亦是這個動作，男嬰奇蹟存活，但他有嚴重脫水現象，目前正在醫院接受治療，有望完全康復。

當地警方其後證實，Danielle的死因是濫用毒品，但沒有透露是服用何種藥物。其母受訪時表示，「我不敢相信她的生命就這樣結束了，事情發生得太快。」同時也承諾將妥善照顧2名孫子長大成人。

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責任編輯：王明芳

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