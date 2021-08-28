【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝　 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾

▲ 宋宛穎、陳聖瑜及梁凱晴都是今屆港姐大熱。

《2021香港小姐競選》的12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳於上周日（8月22日）誕生，港姐決賽將於9月12日舉行。

今年香港小姐可說臥虎藏龍，12強港姐學歷為近年最高，當中有3位具碩士學歷外，當中亦不乏多才多藝之人。

當中最大熱之一、現年22歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈的Sabina，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。

【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人

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從小上台表演

Sabina透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目架嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》！」

此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔，結果多年後分別參加TVB大騷。

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另一位大熱門陳聖瑜（Yvette）也是「周身刀」，6歲學習古箏的她，12歲已考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」

身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

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梁凱晴動靜皆宜

同為大熱的15號梁凱晴（Carina）亦同樣是舞蹈狂熱分子，小學開始學跳西方舞的Carina，升上中學後再學跳中國舞及拉丁舞：「我享受好多女仔去完成一個表演，好有成功感，又可以大家一齊影靚相。」

謙稱攝影只是閒暇興趣的Carina，其過往攝影作品以風景為主，被問何來一手好攝影技術時，笑言主因是熱愛旅行：「嗰時喺英國讀書，所以喺假期嘅時候去咗好多地方旅行，見到靚風景就會影低自己留念。其實我唔係好叻，不過我鍾意影風景相，特別鍾意由高處望落去一覽無遺嘅感覺，好舒服。」

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同場加映：蔡思貝專訪