【電影審查】邱騰華：6月起修訂電檢行政指引後    400套電影中有一套未獲批上映

▲ 邱騰華(左)表示，電影有很大影響力，深入民心，如被利用作為危害國家安全須被禁止。(經濟日報資料圖片)

港府日前宣布將修訂《電影檢查條例》，引入審查制度，以防出現不利國家安全。商務及經濟發展局局長邱騰華今(28日)在電台節目表示，電影有很大影響力，深入民心，如果被利用作為危害國家安全、顛覆政府、宣傳恐怖活動的媒體，須禁止，世界各地亦有相關做法，本港經不同社會事件後，政府須防範於未然，《港區國安法》亦列明政府必須防範及制止所有危害國家安全的行為。

就是否撤銷已發出的電影核准證明書，邱騰華認為，政務司司長比專業部門有更多「界外因素」要考慮。

他又透露，6月起修訂電檢行政指引後，送檢的大約400套電影，有一套未獲批上映。

對於全國人大常委會上周暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，邱騰華回應稱不清楚人大暫緩表決的原因，但特區政府一直認為美國對香港的制裁不合理，甚至違反世貿條款，當局必然反對，強調國家訂立《反外國制裁法》有理有據。

另外，對於荷里活女星妮歌潔曼獲豁免檢疫來港拍攝，引起爭議。邱騰華表示，檢疫規例容許政務司司長在信納某人行程屬必要，且符合香港經濟發展利益的情況下，可豁免該人來港檢疫，當局在作出是否給予方便時，會審視多項因素，而今次個案有關人士來自當時屬於疫情低風險地區的澳洲，入境時亦進行了多次檢測，在港期間須按照指定行程行事，亦不可以乘坐公共交通工具。他又強調，其他行業都有豁免檢疫的安排，包括金融及商界，因此電影業亦不例外，強調當局審批個案很審慎，獲豁免人士亦一定會做好檢測安排。

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責任編輯：楊玉珠