【限聚令】區議員舉辦電影放映會　執法人員指47人違「限聚令」被定額罰款

▲ 警方指昨至今凌晨出動千警力在全港六個總區突擊搜查酒吧、夜店、麻雀館、無牌酒吧及住宅單位等處所，拘捕137人，分別涉嫌干犯「經營非法賭博場所」、「無牌賣酒」、「販運危險藥物」等罪行，亦向239人發出定額罰款通知書，指他們違反防疫令及限聚令。(香港警方fb相片)

油尖旺區議員朱江瑋昨晚在辦事處舉行電影放映會，警方向涉嫌違反「限聚令」的47人，發出定額罰款通知書。食環署表示，發現有人涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，會向負責人展開檢控程序。

朱江瑋表示，昨晚在辦事處舉行電影《幻愛》私人放映會，邀請導演周冠威分享，強調屬私人聚會，只邀請朋友出席。他引述執法人員表示，活動未有確保沒有他人混入，所以違例。他又說，有執法人員「放蛇」參與活動。他指「匿埋」播放愛情電影已經很低調，沒有公開「鬧政府」，質疑政府是否要以「限聚令」令社會變得恐慌。

另，警方亦於昨日至今日凌晨，在全港各區展開代號「雷霆2021」及「犁庭掃穴」行動打擊三合會及跨境罪行。警方出動過千警力在全港六個總區突擊搜查酒吧、夜店、麻雀館、無牌酒吧及住宅單位等處所，並向涉嫌違反《預防及控制疾病條例》的人士進行執法。

行動中，警方拘捕137人，分別涉嫌干犯「經營非法賭博場所」、「無牌賣酒」、「販運危險藥物」、「藏有攻擊性武器」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）等罪行。警方稱將繼續嚴厲打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行，堵截犯罪份子的收入來源。

警方亦向239名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）的人士發出定額罰款通知書。警方呼籲，市民應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，切勿光顧違反防疫措施或違法營業的處所。

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責任編輯：楊玉珠