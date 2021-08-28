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【出軌人妻】結婚日丈夫出軌人妻報復偷情舊同學20年　誕下兩女丈夫蒙在鼓裡

親子 15:03 2021/08/28

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日本一名人妻在發現丈夫出軌後，與舊同學發展婚外情長達20年，更為情夫誕下兩名女兒。

每個人都可能藏著不可告人的秘密。日本一名兩性專欄作家近日分享了一場長達20年的婚外情。女事主在結婚當日得知丈夫出軌，不過在原諒對方後自己卻犯上同樣錯誤，與舊同學發展婚外情。而女事主婚後誕下的4名子女，其中兩個女兒為情夫骨肉，丈夫更被蒙在鼓裡，情節令人咋舌。

結婚日得知丈夫出軌

日本兩性專欄作家龜山早苗於本月20日，在日媒《All About》發文分享，指現年47歲的女事主Aki，20年前跟比自己年長3歲的丈夫結婚。然而在婚禮當晚，Aki收到由丈夫同事傳來的一張照片，指丈夫出軌其公司的一名後輩。

告密同事表示，該名女同事一直對Aki的丈夫抱有好感，早前相約其丈夫出外喝酒後「借醉行兇」，帶對方到酒店發生關係。然而當Aki質問丈夫時，丈夫卻表示自己並非主動出軌：

對不起，我對當晚的事毫無記憶。我是被帶到酒店，我不是故意的。

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重遇舊同學發展婚外情

深愛丈夫的Aki，對丈夫出軌一事感到震驚和傷心，不過考慮到出軌對象在兩人結婚前已離職，所以決定原諒丈夫，讓時間沖淡一切。惟當有一晚Aki在下班後獨自喝酒散心時，重遇舊同學Masato。兩人從5年前畢業後並無特別聯絡，當晚交換近況時，Aki得知Masato三個月後也結婚，而Aki亦有向對方表示自己的丈夫曾出軌。

當我決定原諒我丈夫的那一刻，我卻愛上我面前的Masato。剛結婚的女人和剛結婚的男人，感情是一致的。

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渴望懷上情夫的孩子

兩人其後發展婚外情，而Aki在結婚一年後，為丈夫誕下了兒子，但當時Aki暗自渴望為Masato生下孩子。在兒子半歲的時候，Aki的丈夫工作繁忙，經常要外出公幹，這段時間Aki和Masato頻繁見面，其後Aki更懷上對方的孩子。

看到女兒的時候，我覺得她長得很像Masato。當丈夫在女兒出生後一個月回國時，還因為女兒長得像自己而開心不已。

情夫病重考慮說出真相

雖然Aki知道自己的行為令人難以接受，但她無法抽離婚外情，而丈夫仍然忙於公幹未有發現自己出軌。最終Aki婚後一共誕下2兒2女，但兩名女兒都是Masato的骨肉。

現時兩人已沒有見面，但依然有保持聯絡。不過Aki最近得知Masato患上大病，正考慮是否應該讓兩個女兒與親父相認，

我仍然不知道應否對子女說出事實，我不知道我的決定是否正確。但我希望他們能像我一樣，可以為自己的未來做決定。

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責任編輯︰王明芳

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