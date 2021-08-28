【新冠疫苗】醫管局婦科產專家：孕婦在早孕期或中孕期打針　有助減染疫擔憂壓力

▲ 醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，孕婦可在早孕期或中孕期打復必泰疫苗。（經濟日報資料圖片）

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全今(28日)在電台節目上表示，孕婦若不幸感染新冠病毒，早產風險高達7成，肺炎亦會較嚴重，相比同年紀女士，肺炎病情一般亦會較差，故婦產科學會已建議孕婦應接種新冠疫苗，但本港孕婦接種率相對低，強調數據顯示接種疫苗不會增加流產風險，建議孕婦可在早孕期或中孕期接種新冠疫苗，過了首3個月可認真考慮接種。

他提到不少孕婦擔心染疫而變得「太緊張、好擔心」，在此情緒下對孕婦和其肚內的寶寶亦不理想，形容打針反而是減壓的方法，若不慎受感染對母子也較安全。

他指每年都會建議孕婦接種流感疫苗，又引述以色列數據指，接種復必泰後的保護率達80%，故打針是安全，惟現時未有科興相關數據，暫只建議孕婦打復必泰，而美國數據亦顯示當地13萬孕婦接種後未有副作用反應，香港一年亦只得數萬孕婦，認為可見風險極低。

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責任編輯：楊玉珠