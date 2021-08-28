【正能量】許廷鏗高空獻唱與粉絲玩遊戲　七仙羽捐出酬勞派發物資助基層

▲ 許廷鏗舉行全港首個空中音樂會，並邀七仙羽師傅任是次活動的關愛大使。

許廷鏗（Alfred）在今天（8月28日）舉行全港首個空中音樂會，更邀請七仙羽師傅 (七師傅) 任是次活動的關愛大使，將關愛分享予獲邀來自香港單親協會的小朋友。



在活動上，Alfred在航班上先後唱出《重新長大》、《神奇之旅》與《無力感》等歌曲，發放正能量，更與機上的眾人互動、合照、玩抽獎與BINGO遊戲，讓參加的乘客盡興而回。最後由Alfred帶領下全機大合唱《青春頌》，為表演環節作結。

▲ 許廷鏗與七師傅和香港單親協會的小朋友合照。

Alfred關懷社會

許廷鏗一向關心社區，已很久未有登機到外地旅遊的他，興奮表示舉辦其首個空中音樂會，這個旅程既有意義，又能滿足自己想飛的願望，能夠幫助香港單親協會，百般滋味。

Alfred有感而發：「這一次空中音樂會真是十分難忘，令我想起今次世紀疫情下對世界帶來的影響力很大，所以我們要互相打氣，就像今次的主題We Care，大家要珍惜擁有，互相關愛。」

許廷鏗為空中演出雀躍

許廷鏗表示，相信自己一輩子也不會忘記今次空中音樂會，又笑言當得知獲邀參加是次空中演出時已十分興奮雀躍，為了保持狀態，早上起身會先喝一杯蒸餾水，演出前兩星期每日飲夠3公升蒸餾水，為身體排毒和保養皮膚。



大會同時邀請了人氣強勁的七師傅以關愛大使身份出席空中音樂會，她希望透過是次活動，讓一眾單親家庭可以促進親子關係，同時為各位來自單親家庭的小朋友圓夢。

七師傅捐出酬勞行善

七師傅一出場便以「七仙語」跟大家打招呼，又說出擔任關愛大使的感受，誓言要繼續發揚「師傅愛你」精神：「最近我忙拍節目和廣告，同時也忙着做善事。今次很開心可以跟香港單親協會一起飛，希望帶到正能量給大家，俾大家知道We care這裏的所有人。」

她帶領眾人大家一同玩BINGO遊戲，認真預測中獎位置，又為獎品加持，帶動全個旅程的高潮位，七師傅笑說：「今天我裝了天眼，行數大概是大過16，小過24。我負責頒獎，禮物我會加持過，飲了加持過的水就會像我這麽漂亮，所以大家也要對地球好一點，像我般做多些善事，。」



兼顧幕前及打理風水生意，撈至風山水起，七師傅承諾是次廣告酬勞會用作慈善用途，每星期均會到深水埗派發物資，包括食物、水、金錢等援助基層，認真有愛心。