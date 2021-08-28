【MIRROR廣告】C AllStar老闆指姜濤廣告討厭　釗峰On仔花姐紛紛回應

人氣男團MIRROR是各大廣告商的寵兒，快餐店、米線店、家電、手機、飲品都由他們代言，可謂達到無處不在，就連經理人花姐也有份拍廣告「搵真銀」。一眾鏡粉落力「課金」支持偶像，喜見偶像愈來愈多廣告，但或多或少也會有人對鏡仔「老是常出現」感到煩厭。

組合C AllStar經理人公司老闆阿拔於Instagram限時動態上載由姜濤代言的流動支付程式畫面：「而家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點」。

指MIRROR是廣告從業員

阿拔對姜濤的廣告感到反感，又有網民留言：「如果係不停播Kingdom C及Greytone公司的歌，就唔同講法；而家搞到好似香港的藝人歌手只有MIRROR，真的非常悶」、「留返啲機會比(畀)其他同行」。

阿拔回覆：「如果全部Kingdom C嘅歌，我都覺得係不知所謂，對公眾感受我好公平」、「就算呢個係C All，我一樣會覺得討厭」。

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其中一個網民提到行百貨公司也會聽到MIRROR的歌曲，指香港有很多好歌手，阿拔回應「正職都唔係歌手，佢地只係廣告從業員」。

後來，阿拔又用hashtag寫道：「擾民級別」、「莫非廣告大過歌」。

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釗峰、On仔、花姐先後回應

阿拔的言論在網上引來愈來愈的討論，釗峰、On仔都分別於Instagram有所回應，表示感謝大家對組合的支持也重申阿拔只是他們老闆之一。

釗峰於限時動態內指制定組合發展定位、音樂方針的經理人是阿簡、小吉。他表示阿簡、小吉與阿拔同屬「我哋家庭裡面嘅大人」。釗峰認為自己沒資格批評言論：「呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。多謝大家關心。」

釗峰再於Instagram上載一張單人照，寫道：「世界已太多紛擾，做好己任倒已不輕易，更遑論花心神評論他人」。

此外，On仔也有發文，表示覺得同行人應互相支持：「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕不用妒忌，旁人只見他們得到甚麼，從來不知他們失去甚麼」、「別人成功 好好替別人高興 別人失意 好好鼓勵一下」。

身爲MIRROR經理人的花姐於今日下午於Instagram限時動態回應，對於MIRROR被嘲是廣告從業員，花姐表示「唔好意思，打攪晒，MIRROR ERROR會繼續努力，希望成為多元化藝人，Fans們，多謝你們一直支持，因為你哋支持，我哋會繼續努力。」，相當大方。

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