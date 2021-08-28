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【請吃飯的姐姐】朱茵22年後才知阿Paul心意　黃貫中隔空放閃

娛樂 15:56 2021/08/28

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《請吃飯的姐姐》

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉、洪欣在內地真人騷《請吃飯的姐姐》中，表面上經常互笑互窒，但4位好姊妹實則感情超深厚，繼早前互爆戀愛史及初入行在TVB的人工後，來到新一集，朱茵和老公黃貫中（Paul）被揭出一個超過22年的戀愛秘密，令整集節目洋溢甜蜜溫馨氣氛。

節目每集都會迎來不同嘉賓到餐廳，為姐姐帶來各種新奇玩意，身為餐廳經理的董岩磊，今集便帶來好友林晗，林晗在節目中表演懸浮卡牌和創意手指舞，令聚會氣氛持續高漲。

《洗衣機》《洗衣粉》歌名有玄機

此時董岩磊拿出電話，播放朱茵當年所唱的《洗衣機》，前奏音樂剛響起，朱茵便立即認出是自己的歌曲，董岩磊表示其實還聽過另一首跟《洗衣機》有關連的歌，而這首歌，正是黄貫中的《洗衣粉》。

相似的歌名令朱茵恍然大悟，原來當年黄貫中為追朱茵，以此歌作表白，聽到此處，蔡少芬、洪欣和陳法蓉即時起哄，紛紛說阿Paul作「情侶歌」很浪漫，而朱茵亦露出了幸福害羞的表情。

朱茵恍然大悟感激董岩磊

朱茵在節目中，坦言不知道夫妻間這個隱藏了22年的秘密：「我唱的《洗衣機》是在1996年面世，至於Paul的《洗衣粉》則在1999年才出現，我們是在1999年一起的。Oh My God，20年呀，我才知道，多謝磊磊（董岩磊）給我這個驚喜，回去我要跟他（黃貫中）說『洗衣粉』，看他有甚麼反應。」

節目出街後，Paul亦有就此事在微博回應，對於被踢爆當年作歌追朱茵，直認不諱說：「我對浪漫有不同的定義（不必讓對方知道），這首『洗衣粉』很冷門，還以為這世界上只有我一個人知道，然後永遠保守著這秘密。想不到22年後會被揭穿。」

朱茵亦在微博中，轉載老公的留言，笑言自己其實最愛洗衣服，兩公婆隔空晒恩愛，甜蜜滿瀉。

齊齊捱義氣換光頭樣

而眾姐姐為提高生意額，分別跟客人拗手瓜互動，贏到姐姐的客人，可以免費獲贈由陳法蓉親手炮製的咖喱魚蛋。

之後4位姐姐又分開兩組互相玩疊疊杯，最終成為輸家的朱茵和洪欣，更要接受大懲罰，被蔡少芬換掉微博頭像，變成洪欣的滑稽光頭樣，維時24小時，不過感情要好的4位姐姐，最終決定齊齊接受這個大懲罰，在微博換上光頭頭像，十分有義氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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