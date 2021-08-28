【層出不窮】自製魚竿爆竊蠱惑賊人落網　警方懷疑另犯4案涉款20餘萬元

▲ 自製魚竿爆竊蠱惑賊人落網，警方懷疑他另犯4宗案涉20餘萬。

早前在深水埗一宗爆竊宗，賊人自製魚竿伸入屋勾走手袋，女事主發現大遲，無法追回手袋，氣憤報警求助。詳情即看【下一頁】

賊人昨日（27日）落網，警方表示，昨日拘捕一名31歲持「行街紙」的越南籍男子，懷疑他與這宗案件，以及深水埗近期另外4宗爆竊案有關，5宗案件涉及的財物約值20萬8千元。

警方指，涉案的荔枝角道380號東明樓，大廈由今年3月起進行維修，因此外牆搭建了棚架，相信賊人透過爬棚架到單位窗外爆竊。。在上星期日（22日）下午，女事主在單位內做家務，期間打開客廳的窗，將手袋放在距離窗口約3米位置，當時女事主與家人都在睡房，此時有一名男子在棚架出現，用約長2米、加裝鐵線衣架屈曲為鈎的長棍，伸入客廳勾走手袋。

網上片段看刑，女屋主剛好發現賊人，她馬上衝到窗邊，想奪回手袋，但賊人逃之夭夭。女屋主馬上報警求助，並向警方透露自己的單位在12樓。

警方經調查並翻看閉路電視片段後，鎖定有關疑犯，昨日在福華街將他拘捕，相信他與上周五東明樓另一宗爆竊案，以及上月6日至12日在醫局街發生的3宗店舖爆竊案有關。

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責任編輯：李榮忠