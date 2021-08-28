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【校園欺凌】名校瑪利諾修院學校傳校園欺凌   警方證實一名10歲女童被捕

社會 15:56 2021/08/28

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九龍城傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）爆出校園欺凌事件，有小五學生涉嫌欺凌同學，將對方打傷，一名10歲女童被捕。

九龍城傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）爆出校園欺凌事件﹗有報道指，瑪利諾修院學校（小學部）有小五學生涉嫌欺凌同學，將對方打傷，一名10歲女童被捕。

警方證實，今年4月接獲一名50歲男子報案，指其10歲女兒於該月在九龍城一間學校被一名年約10歲的女童襲擊，導致其背部受傷，該名涉嫌打人的10歲女童上月以涉嫌襲擊致造成身體傷害被捕，獲准保釋候查，下月中旬須向警方報到。

瑪利諾修院學校（小學部）於校網發表聲明，批評有家長發布有關學校及員工的虛假信息，並譴責涉事家長未經授權錄下與老師的談話內容，並在社交媒體上發布經剪輯的錄音，形容行為不道德及涉違《個人資料（私隱）條例》，已報告給警方和個人資料私隱專員，並保留採取其他行動的權利。

校方又強調，一直致力為學生提供安全、啟發及愉快的學習環境，在處理任何與學生有關的事件上，確保公平公正，不遺餘力邀請專家、專業人士及學校高層參與及提供支援。

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責任編輯：楊玉珠

小學 老師 瑪利諾修院學校 校園欺凌

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