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【教協解散】降低解散門檻　教協通過修訂會章

社會 16:54 2021/08/28

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教協今開特別會員大會　通過修訂解散門檻（經濟日報資料圖片）

本月初宣布解散的教協，今日（28日）下午召開特別會員代表大會，討論及決議修訂會章中的解散門檻，改為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。教協會長馮偉華表示，會上獲絕大比數出席的會員通過議案，將解散門檻修訂至出席合格會員代表三分之二或以上投票同意。

根據教協會章，舉行特別會員代表大會的法定人數，包括需要至少80名合格會員代表，有出席的會員代表指有超過100人出席會議。

今日召開的特別會員代表大會，是表決修訂教協會章第20條規定，若要解散教協，「必須有全體合格會員三分之二或以上投票同意」，擬議修訂為「必須於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上投票同意」。

會後教協會長馮偉華見記者表示，稍後將會再召開特別會員代表大會，但時間未定，屆時將表決解散教協議案。

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責任編輯：李榮忠

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